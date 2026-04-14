Nosio masku Batmana dok je tukao žrtvu: Kroz prozor bacili sina glazbenog menadžera?

Susjednu Bosnu i Hercegovinu potresa strašan zločin u kojem je muškarac ubijen za kojeg se prvotno sumnjalo da si je sam oduzeo život.

Tijelo su pronašli u sarajevskom naselju Dobrinja u ponedjeljak, a kako doznaje Avaz, ubijeni je Adnan Metanović, sin Ruždije Metanovića, glazbenog menadžera i producenta koji je surađivao s Tifom. Ruždija Metanović preminuo je 2015. godine.

Građani su u početku, navodi portal, sumnjali da je riječ o samoubojstvu, s obzirom na to da je tijelo pronađeno ispred zgrade i da je izgledalo kao da je pao s nje.

Kasnije su zbog sumnje na ubojstvo uhitili tri osobe: N.P. (1999.), A.Š. (2000.) i D.Ć. (1993.), svi su iz Sarajeva.

Kako doznaje portal "Avaza", jedan od osumnjičenih za ubojstvo Adnana Metanovića rekao je policiji da su svemu prethodili neriješeni računi između drugog osumnjičenog i Metanovića.

Otkrio je da je taj osumnjičeni nosio masku Batmana, imao boksačke rukavice te da je zlostavljanje trajalo satima. Navodno je sve snimano mobitelom, postoji više snimki. Rekao je i da su konzumirali droge tijekom noći.

Otkrio je i da je osumnjičeni, navodno, posipao Adnana Metanovića puderom kako bi ga dodatno ponižavao. Naveo je da je Pranjić Metanovića vukao iz sobe u sobu i bacao po stanu.

POGLEDAJTE VIDEO Među dokazima protiv Srđana Mlađana i RTL-ov Dosje Jarak, čeka se odluka o svjedočenju Andrije