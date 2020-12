NJIMA SU MASKE I OGRANIČENJA TEK RUŽNO SJEĆANJE: Idu u kina, dijele kokice, a imali su i povorku sa 130.000 ljudi; U čemu je tajna?

Iako su im ukinuta ograničenja, mjere za zaražene i one u samoizolaciji na Novom Zelandu i dalje su rigorozne

Novi Zeland je imao najstrože mjere i lockdown odnosno zatvaranje u ožujku. U kolovozu, stanovnici najvećeg grada Aucklanda su se morali vratiti u lockdown na mjesec dana jer je broj slučajeva narastao na brojku od 17 zaraženih. No rigorozne mjere su se isplatile. Novi Zeland je jedna od rijetkih država u kojoj ljudi idu u shopping centre bez maske te dijele kokice s prijateljima u kinu.

Masku nije nosima mjesecima

“Sve je u suštini normalno sada” kaže za Buzzfeed Lucy Withers, 28-ogodišnja trgovkinja. Nije nosila masku mjesecima, a bez straha večera u restoranima gdje stolovi nisu udaljeni dva metra jedni od drugih. “Viđam svoju obitelj, posjećujemo se, odemo na večeru. Sve je u potpunosti normalno.” “Uveli smo najstrože mjere puno ranije nego ostale države te se to pokazalo kao najbolje rješenje” rekla je premijerka Jacinda Ardern.

“Ne volim zatvaranja. Razumijem da su nužna”, kaže Chase Madsen, 26-ogodišnji kreativni producent iz Aucklanda koji je bio na vjenčanja nakon što je virus praktično iskorijenjen. “Međutim, mislim da je teško naći osobu na Novom Zelandu koji misli da lockdown nije bio koristan.”

Oštro se reagira na svaku pojavu virusa

Slična situacija je i u Australiji. Savezna država Viktorija u lipnju je imala stotine novo zaraženih dnevno. Više od sto dana u lockdownu i Viktorija je došla na nula novozaraženih. Dio Australije ima mogućnost odlazaka na koncerte, gledanje utakmica i sportskih nastupa. To je moguće jer se vrlo oštro reagira na svaku pojavu virusa, pa je tako Sydney trenutno potpuno odsječen od ostatka zemlje zbog ponovnog izbijanja zaraze.

“U mom svakodnevnom životu, da, zaboravim. Ne brinem se više uopće”, kaže Annalise Hayman, 35-ogodišnja majka iz Australije. “Sjećam se da sam bila jako zabrinuta u početku, ali sada se više brinem za ostale zemlje u kojima svaku dan broj slučajeva raste” rekla je Annalise.

Neke države nisu ni uvodile nacionalno zatvaranje

Ostale države, poput Tajvana, Singapura i Južne Koreje nikad nisu ni bile zatvorene. Umjesto toga oslanjale su se na mjere kao što je intenzivno praćenje kontakata, testiranja i nošenja maske. “Čak i prije bolesti COVID 19, kada su ljudi bili bolesni, radi predostrožnosti su nosili maske u vlakovima i busevima,” kaže Karmen Truong, 26-godišnjakinja koja radi u digitalnom marketingu u Tajvanu, “tako da kada smo saznali za korona virus, nismo na to gledali kao na neki problem.”

Stanovnici Tajlanda ispijaju pića u barovima, plešu po klubovima, dok je glavni grad Tajvana održao veliku Paradu ponosa na kojoj se okupilo čak 130 tisuća ljudi. “Parada je bila ogromna. Bilo je jako puno ljudi” rekao je Perry Truong, 25-ogodišnji učitelj engleskog koji se prošle godine preselio iz Sjedinjenih Američkih Država. SAD trenutno ima preko 200 tisuća novo zaraženih dnevno, dok Tajvan nije imao novih slučajeva u više od 200 dana. “Zbilja mi to nije na pameti” rekao je Truong. “Ne zabrinjava me činjenica da ću pokupiti virus. Ne zabrinjava me ni činjenica da nemam masku na javnom prostoru. U nedostatku boljeg izraza, sve je normalno”.

Međutim ove zemlje i dalje provode neke striktne mjere. Migrant koji je zaposlen na Tajvanu je novčano kažnjen s 3500 dolara jer je izašao van iz svoje sobe na samo osam sekundi. U Australiji samo građani mogu ući u zemlju, ali moraju biti 14 dana u samoizolaciji, ne smiju čak ni prozor otvoriti. Posljedice pandemije su ostale pa tako ljudi i dalje stoje u redovima s razmakom od dva metra, nekima se i dalje mjere temperatura pri ulasku u javne ustanove, a neki i dalje nose maske u javnom prijevozu.

