NJEMAČKI TURISTI PRONAŠLI SU ZAMJENU ZA LJETOVANJE U HRVATSKOJ: ‘Ovdje nikad nije bilo ovoliko ljudi, nemamo dovoljno kreveta’

Rano jutro prije nekoliko dana u Nacionalnom parku Bertchtesgaden u bavarskim Alpama. Šumarska služba je primijetila dim iznad jezera Königsee. Na obali jezera usred nacionalnog parka ih je dočekao jedan mladić odjeven u pidžamu. On je mrtav-hladan kampirao na obali jezera i pritom je još i zapalio vatru. Sada je zaradio prijavu i popriličnu novčanu kaznu, piše Deutcshe Welle.

Nešto prije toga su s jednog proplanka šumari potjerali turisticu koja se automobilom pored rampe i brojnih znakova zabrane odvezla do mjesta koje joj se učinilo prikladnim za kampiranje.

Korona vreba i u planinama

To se dogodilo u blizini mjesta Ramsau koje je u normalnim sezonama cilj planinara iz cijelog svijeta, onih koji uživaju u eko turizmu i turističkim konceptima koji se okreću turizmu u skladu s prirodom. Slično se ovih dana bilježi i u ostalim mjestima ovog kraja: Zugspitze, Obersdorf ili područja oko Königsee ili Chiemsee.

I prijašnjih ljetnih sezona je bilo teško održavati sklad između broja turista i očuvanja okoliša. No ove godine, kada zbog pandemije koronavirusa mnogo veći broj Nijemaca nego inače ostaje kod kuće, ovaj je sklad doveden u pitanje.

Uz pitoreskno jezero Walchensee je preko dana parkirano i do 4.000 automobila.”Mi itekako osjećamo koronu. Nikada ovdje ljeti nije bilo ovoliko ljudi. Svi kreveti su do rujna zauzeti”, kaže načelnik mjesta Jachenau Felix Kellner. Mnogi dolaze i iz obližnjeg Insbrucka jer je to najbliže jezero na kojem se smije kupati. No romantični pejzaž upravo poziva na kampiranje što je ovdje zabranjeno. U planinarskim domovima su kapaciteti zbog korone i higijenskih mjera drastično smanjeni. Na prometnoj međunarodnoj planinarskoj stazi E5 su u nekoliko punih planinarskih domova prespavale dvije planinarke za koje se kasnije uspostavilo da su zaražene koronavirusom.

Nije da ne volimo turiste ali…

Zbog toga mnogi ovih dana prednost daju šatoru. No noćenje u šatorima, automobilima ili kamperima u Bavarskoj nije dozvoljeno nigdje drugdje nego u kampovima. A u njima je ove godine premalo mjesta. Zato je divljeg kampiranja na pretek. Problem nisu samo litre ulja za sunčanje koje ostaje u bistrim alpskim jezerima nego i ono što divlji kamperi ostavljaju u grmovima u blizini divljih kampova. Jer nemaju svi WC sa sobom…

Domaće stanovništvo je na rubu živaca. Ne radi se o tomu da ne vole turiste. Mnogi ovdje žive od hotelijerstva i ugostiteljstva. problem su mase koje ove godine posjećuju ove idilične krajeve. Problem su, kako kaže Thomas Bucher iz Njemačke alpske udruge, i društvene mreže. “Fotografije na Instagramu sugeriraju usamljenu idilu koje već odavno nema”, kaže. Bavarski ministar turizma Hubert Aiwanger želi da se dnevni turisti informiraju o dnevnoj situaciji, o tome kako aktualno izgleda mjesto u koje namjeravaju otputovati. I tako spontano eventualno promijeniti cilj, recimo otići na područje Bavarske šume koje je isto tako pitoreskno poput Alpa ali nije ni izbliza tako napučeno.

