NJEMAČKI ŠEF DIPLOMACIJE ZABRINUT ZBOG IRANA: ‘Ako nastave ovim putem, to bi moglo zapaliti cijelu regiju’

EU traži načine da zaštiti europske tvrtke koje posluju s Teheranom, iako su se mnoge multinacionalne tvrtke već odlučile povući iz Irana

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas u utorak je naglasio važnost očuvanja iranskog nuklearnog sporazuma, upozorivši da će cijela regija biti destabilizirana ako Teheran nastavi raditi na vojnom nuklearnom programu.

“Ne želimo to – to bi moglo zapaliti cijelu regiju”, rekao je Maas na početku Opće skupštine UN-a u New Yorku, ponovivši svoju potporu sporazumu iz 2015. kojim su Iranu nametnuta ograničenja nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje većine američkih i međunarodnih sankcija.

Nametnuta ograničenja onemogućavala su Teheran da proizvede nukleranu bombu.

Trump uveo sankcije

Američki predsjednik Donald Trump u svibnju ove godine izašao je iz nuklearnog sporazuma s Iranom, koji je potpisala prethodna administracija na čelu s predsjednikom Barackom Obamom. Trump je ponovno uveo sankcije toj zemlji zaprijetivši da će strogo kažnjavati kompanije i tvrtke koje posluju s Iranom, uključujući financijske institucije.

Maasovi komentari uslijedili su nakon što su europske stranke u sporazumu, unatoč američkim sankcijama, kasno u ponedjeljak objavile planove za otvaranje novih načina plaćanja koji bi olakšali posao s Iranom.

Te planove objavila je ministrica vanjskih poslova Europske unije Federica Mogherini u izjavi nakon ministarskog sastanka na marginama aktualne Opće skupštine UN-a, a na kojemu su sudjelovali predstavnici Rusije, Britanije, Francuske, Njemačke i Kine.

EU traži načine da zaštiti europske tvrtke koje posluju s Iranom

Poručila je kako su EU potpisnice nuklearnog sporazuma s Iranom i dalje predane njegovu očuvanju te da aktivno rade na stvaranju posebnih kanala za isplatu kako bi mogle nastaviti trgovati s Iranom unatoč američkim pritiscima.

EU traži načine da zaštiti europske tvrtke koje posluju s Teheranom, iako su se mnoge multinacionalne tvrtke već odlučile povući iz Irana.