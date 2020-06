NJEMAČKI PROBLEM DESNIČARENJA U REDOVIMA SPECIJALACA: ‘Svi simpatizeri desnice trebaju sami napustiti službu’

Uvijek iznova izvještaji ekstremnoj desnici pri specijalcima Bundeswehra izazivaju buru u medijima. Sada je napokon pokrenuta inicijativa da se tom trendu uspješno stane na kraj

Pohvale za Specijalne postrojbe Bundeswehra (KSK) rijetko se čuju u javnosti, piše Deutsche Welle. No to ne mora samo po sebi biti nešto loše. U suprotnom: za jednu elitnu postrojbu koja djeluje u potpunoj tajnosti je i bolje da se o njoj previše ne zna. Koji put međutim u javnost dospiju neke akcije KSK, kao 2012. kada su pripadnici ovih jedinica u Afganistanu uhitili jednog vođu talibana. Čak je i Omid Nouripour, zastupnik Zelenih, koji inače baš i nisu poznati po tomu da simpatiziraju vojsku, u tadašnjem razgovoru za DW imao riječi pohvala za ovu akciju.

On je međutim istodobno kritizirao i tajnost KSK naspram Bundestaga. Bundeswehr, u čijem sastavu djeluje KSK je na kraju krajeva parlamentarna vojska. I ovih dana se zastupnici Bundeswehra, posebice vojni stručnjaci među njima, opet pitaju što se to s KSK-om događa. Naime u javnost su dospjele informacije o tomu kako jedan časnik KSK “pripada krugovima” tzv. Identitetskog pokreta, ekstremno desne skupine koja veliča pripadnost europskom kulturnom krugu i to prvenstveno kroz izolaciju naspram drugih kultura, prije svega islamske. Ovu organizaciju Ured za zaštitu ustavnog poretka tretira kao desno ekstremnu. KSK-ov časnik je u međuvremenu suspendiran.

On se već jednom nalazio u središtu pozornosti parlamentaraca nakon optužbi da je sudjelovao u mučenju jednog, kako se kasnije pokazalo, nedužnog zatočenika američkog logora Guantanamo.

20 sumnjivih slučajeva

Tada je protiv ovog časnika vođena istraga, ali je obustavljena bez rezultata. No ovaj put bi koketiranje s ekstremnom desnicom časnika specijalaca moglo definitivno stajati karijere. Jer u međuvremenu Bundesewehr vodi politiku “nulte tolerancije” naspram slučajeva desnog ekstremizma. Predsjednik Njemačke vojne obavještajne službe (MAD) Christof Gramm govori o 20 slučajeva unutar KSK kod kojih postoji sumnja u povezanost s radikalnom desnicom. U usporedbi s ostatkom Bundeswehra se radi o dvadeset puta većoj koncentraciji mogućih slučajeva.

Da Njemačka ima problem s političkom orijentacijom svojih specijalaca, potvrdio je nitko drugi nego sam zapovjednik KSK-a, brigadni general Markus Kreitmayr koji je u jednom otvorenom pismu pozvao sve simpatizere desnice u redovima specijalaca da sami napuste službu. Povod je bilo uhićenje jednog specijalca koji je na svom privatnom posjedu gomilao oružje, eksploziv i streljivo. To je za Kreitmayra očito bila kap koja je prelila čašu. Dio zaplijenjenog oružja je poticao iz zaliha Bundeswehra. Kako je uopće bila moguća krađa i kako je tako dugo ostala neotkrivena, sada bi trebala otkriti jedna istraga.

Problem s elitom

Teško pogođena elitna postrojba bi trebala biti ispitana “do posljednjeg ugla”. U radnoj grupi koje bi trebale rasvijetliti slučajeva ekstremnog desničarenja se nalaze predstavnici ministarstva obrane, sam zapovjednik Kreitmayr i nova povjerenica Bundestaga za Bundeswehr, socijaldemokratska političarka Eva Högl. Ministrica obrane i, predsjednica Kršćansko-demokratske unije (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer želi i zakonske promjene koje bi omogućile brže otpuštanje vojnika u slučaju otkrivanja njihovih ekstremno desnih svjetonazora. “Tko na ovaj način našteti ugledu Bundeswehra ne smije ostati njezin član”, rekla je Kramp-Karrenbauer koja je još prošle godine pokrenula službu za otkrivanje ekstremista u redovima Bundeswehra. Pritom se KSK nalazi u središtu pozornosti ove službe.

Da su elitne postrojbe Bundeswehra posebice ugrožene kada je desni ekstremizam u pitanju priznala je i sama njemačka vlada. U odgovoru na parlamentarni upit Liberalne stranke Njemačke (FDP) se isprva o KSK govori kao o “ponosu” Bundeswehra. No istodobno se priznaje kako “nepoželjni unutarnji razvoj događaja” nije odmah prepoznat u mjeri u kojoj bi to bio slučaj da se ne radi o “manje senzibilnom i manje izoliranom” dijelu Bundeswehra.

Tajna vojska se mora pripremiti na nova vremena

Drugim riječima, ekstremisti su u KSK bili bolje skriveni nego u ostalim dijelovima Bundeswehra zato što ovaj dio oružanih snaga djeluje i mnogo tajnije, neka vrsta tajne vojske. To je doduše opasno za neprijatelja, ali i za vlastitu zemlju kako se pokazalo.

Vrijeme ignoriranja problema je očito prošlo. Ministarstvo obrane je najavilo kako će do srpnja definirati mjere koje bi trebale spriječiti pojavu ekstremnog desničarenja unutar KSK. Cilj: brže, energičnije i trajnije prepoznavanje i djelovanje.