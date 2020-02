NJEMAČKE BANKE SU PREPUNE KEŠA: Više nemaju mjesta u trezorima, pa ‘žicaju’ gdje bi mogli spremiti eure

Trezori njemačkih banaka su prepuni gotovine jer je Europska središnja banka zbog usporavanja njemačkog gospodarstva i naplaćivanja depozita srušila kamatne stope ispod nule, zbog čega je tvrtkama i građanima isplativije pohranjivati gotovinu, umjesto ulagati u dionice, obveznice i investicijske fondove

Njemačke banke više nemaju mjesta u svojim trezorima kako bi pohranile sve veće količine novčanica. U prosincu prošle godine ukupna novčana sredstva njenačkih banaka porasla su na rekordnih 43,4 milijarde eura. To je posljedica naplaćivanja depozita Europske središnje banke i slabljenja njemačkog gospodarstva, zbog čega su kamatne stope pale ispod nule, čime se spriječila inflacija u eurozoni, ali i opteretile banke.

Naime, one se uglavnom oslanjaju na zajmove te kamate na kredite, ali sada imaju hrpu depozita, koji je, zahvaljujući negativnim kamatnim stopama, privlačan tvrtkama i građanstvu. Njemačke su banke još od ranije bile pod ovrhom, što njihovu situaciju čini još težom.

“Ovih je dana bolje sačuvati sredstva u gotovini, a ne parkirati ih kod Europske središnje banke, usprkos riziku, troškovima osiguranja i logističkim problemima. To je smiješna posljedica politike kamatnih stopa Europske središnje banke”, rekao je za Bloomberg Andreas Schulz, voditelj štedionice nedaleko od Berlina.

Profitiranje na mukama banaka

Banke su toliko očajne da su počele slati zahtjeve za pohranu novca privatnim trgovcima plemenitim metalima, no oni su ih odbili. Inače je prihvaćanje depozita za financiranje zajmova u središtu bankarstva, ali europski zajmodavci su zatrpali likvidnost do te mjere da ne mogu sve prihode pretočiti u kredite. To im ostavlja milijarde eura “beskorisnog novca”, a Udruženje njemačkih banaka prognozira da će negativne kamate koštati banke čak dvije milijarde eura na godinu. No, netko bi od toga mogao i profitirati.

“Negativne kamate čine pohranjivanje gotovine privlačnima. Ovo je tek početak. Ako se nastavi, vidjet ćemo procvat proizvođača trezora i zaštitarskih kompanija”, uvjeren je zastupnik Bundestaga iz oporbenih Slobodnih demokrata, Frank Schaeffler.

Najveće njemačke banke, Deutsche Bank AG i Commerzbank AG, morale su provesti radikalne rezove i otpustiti oko 1000 ljudi, nakon što su negativne kamate i digitalna tehnologija ugrozili njihovo poslovanje. Problem nakupljanja depozita u Njemačkoj je izraženiji nego drugdje, jer njezini građani štede gotovo dvostruko više nego drugi Europljani i izbjegavaju bankovne rizike. Prošle su godine, prema podacima DZ Bank AG, Nijemci imali samo 21 posto svoje ušteđevine u investicijskim fondovima, dionicama i obveznicama.

Nijemci obožavaju gotovinu

U Europskoj središnjoj banci se brane vlastitim procjenama, koje pokazuju da bi bez njihovih mjera BDP u Eurozoni krajem 2018. bio 2,7 posto niži nego što je zaista bio. Uz to, uputili su i kritiku njemačkim bankama, rekavši da bi se one koje su neučinkovite trebale posvetiti smanjenju troškova, a ne okrivljavanju promjenjive monetarne politike za svoje probleme.

Kako bi ublažila negativne posljedice negativnih kamatnih stopa, Europska središnja banka je izuzela dio depozita od naknada. U Udruženju njemačkih zadružnih banaka pretpostavljaju da su banke, zahvaljujući tome, krajem prošle godine smanjile udio kombiniranih gotovinskih ulaganja.

No, Nijemci obožavaju gotovinu. Prema podacima Bundesbanke do 2017. više od polovice svih transakcija je činila gotovina. Čak i bogataši sve više pribjegavaju “kešu”, kako bi izbjegli bankarske troškove.

“Imamo povećanu potražnju za našim sefovima, često zbog pohrane gotovine. Ta velika potražnja traje već mjesecima i kontinuirano proširujemo svoje kapacitete”, rekao je Markus Weiss, direktor Degussa Goldhandela, tvrtke koja se bavi prodajom zlata i iznajmljivanjem trezora.