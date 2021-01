NJEMAČKA VLADA I ASTRAZENECA DEMATIRALI NAPISE: ‘Ne može se izvući zaključak da je djelotvornost cjepiva kod starijih samo 8 posto’

Njemačka vlada demantirala je napise tamošnjih medija kako je cjepivo AstraZenece protiv koronavirusa učinkovito na svega osam posto starijih od 65 godina

Njemačka vlada demantirala je u utorak medijske napise po kojima je cjepivo britansko-švedske tvrtke AstraZeneca protiv koronavirusa djelotvorno kod svega osam posto starijih od 65 godina. “Čini se da su u medijskim napisima pobrkani neki pojmovi“, stoji u priopćenju ministarstva zdravstva.

Nadalje se ukazuje na to da je u testiranju cjepiva AstraZenece sudjelovalo oko osam posto osoba starosne dobi između 65 i 69 godina te samo tri do četiri posto starijih od 70. “Iz toga se međutim ne može izvući zaključak da je djelotvornost cjepiva kod starijih od 65 samo osam posto“, stoji u priopćenju.

ASTRAZENECA SE NEĆE TEK TAKO IZVUĆI: EU želi znati kome su dosad proizvedene doze cjepiva isporučene

Iskrivljeni podaci i špekulativni naslovi

Njemački dnevnici Handelsblatt i Bild su u ponedjeljak objavili kako je cjepivo AstraZenece djelotvorno kod samo osam posto starijih od 65 godina. U Njemačkoj, kao i u ostalim zemljama, prioritet pri cijepljenju imaju upravo stariji građani. I njemački ministar zdravstva Jens Spahn je u razgovoru za javni servis ZDF rekao kako su napisi medija “iskrivljeni“.

“Ja ne držim mnogo do ovih špekulativnih naslova“, rekao je Spahn. On je dodao da će se na temelju novijih znanstvenih studija odrediti do koje mjere je cjepivo AstraZenece djelotvorno kod starijih. “Mi ćemo na temelju novih znanstvenih spoznaja odlučiti koje grupe građana ćemo cijepiti cjepivom AstraZenece“, rekao je Spahn.

Ova tvrtka je Europskoj komisiji naknadno dostavila podatke iz jedne novije studije koja je obuhvatila i više sudionika starijih od 65 godina. Odluku o uporabnoj dozvoli EU institucije bi trebale donijeti krajem tjedna.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.