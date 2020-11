NJEMAČKA PRODULJUJE LOCKDOWN, A ON POSTAJE JOŠ I OŠTRIJI: Donesena je i odluka o ‘predkaranteni’ prije Božića, evo što to znači

Mjere zatvaranja uvedene u Njemačkoj početkom studenoga ostaju na snazi i u prosincu. Time Angela Merkel i premijeri saveznih pokrajina žele prekinuti drugi val pandemije. Preko Božića vrijede iznimke

Guska u pećnici, pokloni ispod božićnog drvca, a čitava obitelj, s bakom i djedom okupljena oko stola. Tako ili tako nekako za mnoge njemačke obitelji izgleda idealan božićni blagdan. I takav blagdan će, unatoč pandemiji koronavirusa, biti moguć i ove godine. Oko toga su se nakon maratonske video-konferencije u srijedu složili njemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri njemačkih saveznih pokrajina, prenosi Deutsche Welle.

Najveće popuštanje za razdoblje od 23. prosinca do 1. siječnja predstavlja proširenje dopuštenog broja osoba na privatnim druženjima na 10 umjesto pet. Osobe također neće biti ograničene na članove samo dvije nego više domaćinstava. Djeca mlađa od 14 godina su izuzeta iz ove računice.

No to je sve što se tiče popuštanja. Nakon konferencije, kancelarka je u srijedu navečer obraćajući se novinarima ubila nadu u potpuno normalne božićne i novogodišnje praznike. “Situacija nam ne dopušta ukidanje aktualnih mjera”, rekla je Merkel. To znači da i dalje ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti, hoteli, kulturne ustanove i teretane. To za sada vrijedi do 20. prosinca, “jedino ako ne doživimo nagli pad broja novozaraženih”. Poduzetnicima pogođenim ovim mjerama država će i dalje pružati pomoć.

Nema ništa ni od skijaških odmora. Oni su do 10. siječnja tabu, a vlada će pokušati i s ostalim EU zemljama dogovoriti zajednički stav po tom pitanju.

“Produljiti i produbiti lockdown”

Do Božića vrijedi pooštreno pravilo o okupljanju. Dopušteno je okupljanje samo pet osoba iz dva domaćinstva. Novo je i to da će u gradovima i okruzima u kojima incidencija prelazi granicu od 200 biti moguće rigoroznije mjere, poput potpunog lockdowna. Trenutno incidenciju, tj. broj zaraženih na 100.000 stanovnika u razdoblju od sedam dana, koja premašuje vrijednost od 200, bilježi Berlin i još 62 drugih gradova i okruga. Odluka o tomu kako bi te mjere izgledale u konkretnom slučaju, prepuštena je samim saveznim pokrajinama.

“Situacija je i dalje vrlo, vrlo ozbiljna”, rekao je nakon sastanka bavarski premijer Markus Söder koji je s kancelarkom i gradonačelnikom Berlina Michaelom Müllerom predstavio nove mjere. “Mjere nisu polučile očekivani uspjeh zbog toga što lockdown nije tako strog kao drugdje. Raste i broj umrlih”, rekao je Söder. Sa 410 umrlih u roku jednog dana, u Njemačkoj je u srijedu zabilježen i novi rekord. “Mi govorimo o sudbinama i obiteljima. Zato je potrebno zadržati i produbiti aktualni lockdown”, rekao je bavarski premijer.

Doček Nove godine s prijateljima?

Ovo su prve mjere donesene nakon stupanja novog zakona o borbi protiv širenja zaraza. Za konkretnu primjenu mjera su odgovorne savezne pokrajine koje prilikom donošenja moraju u obzir uzeti ne samo epidemiološke nego i socijalne i gospodarske aspekte. Osim toga se mjere donose na razdoblje od četiri tjedna nakon čega je potrebna nove evaluacija stanja.

Dosadašnja praksa je pokazala da pojedine savezne pokrajine, iako su mjere bile donesene zajednički, različito pristupaju primjeni. Pravila o okupljanjima u privatnom krugu se trenutno razlikuju od pokrajine do pokrajine. Sada bi okupljanje preko Božića trebalo biti moguće posvuda. Trenutno nije pojašnjeno kakav je odnos prema samom dočeku Nove godine. Jedno je jasno: pirotehnika neće biti zabranjena kako se predlagalo. Jedino više neće biti kolektivnog paljenja raketa i petardi na glavnim trgovima i uobičajenim mjestima okupljanja.

Svađe oko škola

Posebno dugo se raspravljalo o školama. Pitanje oko kojeg se vodila rasprava je bilo može li se i dalje ustrajati na normalnom održavanju nastave u školama ček i u slučaju naglog rasta broja novozaraženih. Za takav slučaj bavarski premijer Söder je tražio daljnja ograničenja, ali oko toga nije bio postignut dogovor. Neke savezne pokrajine ne vjeruju da škole i vrtići značajno doprinose širenju zaraze.

Dogovoreno je da zimski školski praznici ove godine počnu nekoliko dana ranije kako bi bila moguća neka vrsta predkarantene prije nego za Božić pristignu gosti i rodbina.

Nova pravila vrijede za maloprodaju. Za trgovine do 800 kvadratnih metara površine svaka mušterija mora imati na raspolaganju najmanje 10 kvadrata. U trgovinama većim od 800 kvadratnih metara mušterijama treba na raspolaganju stajati dvostruko više prostora – 20 kvadrata.

Predsjednik liberala (FDP) Christian Lindner smatra da je ovo ograničenja rada maloprodaje pretjerano. On smatra da bi mjere trebale sadržavati jaču podršku onih kojima u slučaju zaraze prijeti komplikacija zdravstvenog stanja, poput starijih. Lindner traži besplatne maske, brze testove, bonove za besplatni taksi kao i posebne termine za odlazak u trgovinu za stariju populaciju. Inače FDP i desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) su parlamentarne stranke koje su do sada najžešće kritizirale vladine mjere u borbi protiv pandemije.

Većina podržava mjere

No prema ispitivanju javnog mnijenja, većina građana podržava vladine mjere; 57 posto ispitanih smatra prihvatljivim da država određuje s koliko osoba ćete proslaviti Božić. Prema ispitivanju instituta Civey, kod starijih od 65 godina čak dvije trećine podržava ovu mjeru.

Među znanstvenicima vlada nesloga oko pravog odgovora na izazove pandemije. Hamburški virolog Jonas Schmidt-Chanasit rekao je u srijedu za javni servis BR da su mjere nošenja maske, održavanja higijene i držanja razmaka dostatne u borbi protiv pandemije. Samo se radi o tome da se svi striktno pridržavaju ovih pravila.

Jedan dio građana međutim u potpunosti odbacuje mjere i negira postojanje virusa. Neki dijelovi ove scene koja se naziva Queerdenker (“Oni koji razmišljaju drugačije”) se dodatno radikaliziraju. Ostaje otvorenim hoće li tijekom božićnih praznika popustiti prosvjedi ovih grupacija.