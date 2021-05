NJEMAČKA UKIDA OGRANIČENJA ZA ONE KOJI SU SE CIJEPILI ILI PREBOLJELI COVID: Evo što će uskoro biti dopušteno njima, a drugima ne

U Njemačkoj se u petak drugi dom parlamenta, Bundesrat, izjašnjava o vladinoj uredbi koja predviđa ukidanje ograničenja za ljude koji su u potpunosti cijepljeni (dvjema dozama), kao i za one koji su preboljeli koronu

U Njemačkoj bi za cijepljene osobe i one koje su preboljele koronu uskoro mogla biti ukinuta određena ograničenja. Odgovarajuću vladinu uredbu prihvatio je Bundestag, a danas se izjašnjava i Bundesrat, piše Deutsche Welle. Njemački Bundestag je jasnom većinom glasao za uredbu savezne vlade. Za su glasali vladajuća koalicija SPD i CDU/CSU, kao i Zeleni i Ljevica. FDP je bio suzdržan, a AfD protiv.

Ovim propisom se predviđa ukidanje ograničenja za ljude koji su u potpunosti cijepljeni (s dvije doze), kao i za one koji su preboljeli koronu. Ovoga petka o toj se uredbi izjašnjava i drugi dom parlamenta Bundesrat. Ako i on podrži ovaj propis, on će već u nedjelju vjerojatno stupiti na snagu.

Bez karantene, osim ako dolaze iz područja širenja nove mutacije virusa

Uredba predviđa da će osobe koje su potpuno cijepljene ili preboljele koronu imati isti tretman kao i osobe s negativnim testom, recimo kod odlaska frizeru ili u kupnju. One također nakon povratka s putovanja neće morati u karantenu, osim ako ne dolaze iz područja gdje se šire nove mutacije virusa. No, i za njih će i dalje vrijediti pravila nošenja maski i držanje odstojanja u javnom prostoru.

Uredba se zasniva na Zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti, koji predviđa upotrebu “sigurnosne kočnice” na saveznoj razini ako u roku od sedam dana incidencija prijeđe 100 novozaraženih na 100.000 stanovnika. Savezne pokrajine su već popustile mjere za cijepljene i oporavljene.

Više slobode za negativno testirane?

U međuvremenu je Njemačka udruga gradova zatražila popuštanje mjera i za osobe koje su negativno testirane. Mnogi se još uvijek ne mogu cijepiti zbog nedostatka cjepiva, kazao je glavni direktor te udruge Helmut Dedy. “Zbog toga se zalažemo da se u određenoj mjeri vrate slobode i ljudima koji su na dnevnoj bazi bili negativni na korona-testu”.

Dedy kaže da je dobro da cijepljeni i izliječeni osjete malo više normalnosti i da im se vrate određena prava. “Ali društvo se ne smije podijeliti na cijepljene i izliječene i one druge”, upozorava on. Zato smatra korisnim za društvenu koheziju ako se dnevno aktualno negativno testiranim osobama dopusti kontakt s ljudima iz drugih domaćinstava.

Do sada je u Njemačkoj 30,6 posto stanovništva dobilo najmanje jednu dozu cjepiva, priopćio je Institut Robert Koch. U srijedu je cijepljeno 1,1 milijun ljudi. Njemački ministar zdravstva Jens Spahn na Twitteru je napisao da je od početka kampanje za cijepljenje to bio drugi dan u kojem je broj cijepljenih dostigao sedmeroznamenkastu brojku.

MLADI PROTIV STARIH, CIJEPLJENI PROTIV NECIJEPLJENIH: Njemačka je danas zbog covida duboko podijeljeno društvo

Broj infekcija i dalje u padu

Zdravstvene službe u Njemačkoj su, prema Institutu Robert Koch, jučer prijavile 21.953 novozaraženih. Nove brojke još nisu objavljene. Prije tjedan dana je zabilježeno 2800 više slučajeva zaraze. Sedmodnevna incidencija pala je sa 132,8 na 129,1.

Regionalne razlike su, međutim, i dalje velike. Tiringija je s incidencijom od 206,7 savezna pokrajina s najvećim brojem zaraza i jedina iznad praga od 200. Schleswig-Holstein pak s 54,7 bilježi najnižu stopu na saveznoj razini. Ispod 100 su i Donja Saska, Hamburg i Brandenburg.

Ako incidencija prijeđe tu vrijednost, onda se moraju pooštriti mjere ograničenja kontakta; ako padne ispod, u okruzima i gradovima s odgovarajuće niskom incidencijom moguće je i postupno otvaranje. RKI bilježi 17 okruga koji su ispod incidencije 50. Još je samo 14 okruga koji imaju incidenciju veću od 250, doduše s tendencijom opadanja. U okrugu Saale-Orla u Tiringiji incidencija je čak 545,4.

