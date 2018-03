NJEMAČKA UHITILA PUIGEDMONTA: Bivšeg čelnika Katalonije zaustavili dok je pokušavao prijeći granicu

U petak je španjolski istražni sudac odobrio suđenje za 25 katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španjolske, među kojima je i Puigdemont

Njemačka policija zadržala je bivšeg predsjednika katalonske vlade Carlesa Puigdemonta kada je automobilom prelazio iz Danske u Njemačku, rekao je njegov odvjetnik Jaume Alonso-Cuevillas za španjolsku novinsku agenciji EFE.

Španjolska traži Puigedmonta zbog pobune te organiziranja referenduma o nezavisnosti protivnog španjolskom ustavu i odluci suda, čime mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna.

#BREAKING German police stop ex-Catalan leader Puigdemont at Danish border: party spokeswoman — AFP news agency (@AFP) March 25, 2018

Bivši lider Katalonije, pokrajine na obali Sredozemnog mora, vraćao se iz Finske gdje je prošli tjedan boravio na poziv finskog zastupnika. Prema riječima tog zastupnika on je u petak napustio Finsku u pravcu Belgije na “neutvrđeni način”. Finska policija je u subotu rekla kako je primila nalog iz Španjolske za njegovim uhićenjem no kako ne zna gdje se on nalazi.

U petak je španjolski istražni sudac odobrio suđenje za 25 katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španjolske, među kojima je i Puigdemont. U Kataloniji su u petak i subotu tisuće prosvjednika izašle na ulice s transparentima “Sloboda političkim zatvorenicima”. Španjolski ministar unutarnjih poslova Juan Ignacio Zoido rekao je da se nikoga ne progoni zbog političkih ideja već zbog kršenja zakona.

Nakon što je 27. listopada u katalonskom parlamentu izglasano uspostavljanje nezavisne republike Katalonije, španjolska vlada je preuzela direktno upravljanje pokrajinom sa 7,5 milijuna stanovnika. Puigdemont je zatim otišao u Belgiju gdje živi i od kuda vodi međunarodonu kampanju. Od tada je boravio u Danskoj, Švicarskoj i Finskoj. Španjolska je za njim raspisala europski uhidbeni nalog.