NJEMAČKA U PANICI NAKON STRAVIČNOG NAPADA: Koliko su zapravo sigurni kolodvori i stanice?

Njemački mediji su nakon napada na željezničkom kolodvoru u Frankfurtu odlučili smiriti histeriju oko nacionalnosti napadača koju su pokrenuli desničarski političari

Jedan muškarac je u ponedjeljak ujutro s perona gurnuo majku i dijete na kolosijek u trenutku kad je na frankfurtski kolodvor stizao brzi vlak. Vlak je pregazio osmogodišnjeg dječaka, a majka je preživjela otkotrljavši se na uski prostor između kolosijeka. Napadač je pokušao gurnuti još jednu ženu, ali ona se obranila. Policija ga je pronašla i uhitila, iako je pokušao pobjeći. Istragom je utvrđeno kako 40-godišnjak podrijetlom iz Eritreje od 2006. živi u Zürichu te da je oženjen i ima troje djece. Vlakom je iz Basela stigao nekoliko dana prije i ondje boravio ilegalno, javlja Deutsche Welle.

Njemački savezni ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer najoštrije je osudio “taj grozni napad” i prekinuo odmor kako bi se u Berlinu konzultirao sa šefovima sigurnosnih službi u vezi s “nekoliko ozbiljnih kriminalnih djela u posljednje vrijeme”. Na tom će sastanku, prema navodima dpa, biti riječi i o napadima i prijetnjama protiv lijevih političara, prijetnjama bombaškim napadima na džamije i rasno motiviranom napadu na Eritrejca u gradu Wächtersbachu, u blizini Frankfurta.

Treba li povećati broj policajaca na kolodvorima?

Glavnim željezničkim kolodvorom u Frankfurtu svakodnevno prođe 500.000 putnika. U cijeloj Njemačkoj ima 5600 željezničkih kolodvora. Predsjednica konferencije pokrajinskih ministara prometa Anke Rehlinger, komentirajući zahtjeve političaraza povećanjem broja policajaca ili postavljanjem ograda na kolodvorima, rekla je kako “ovako nešto nije rezultat nedostatka sigurnosti, već nedostatka ljudskosti”.

Etiketiranje kao metoda razumijevanja zločina

“Tko je u stanju učiniti tako nešto? Što se to mora dogoditi u jednom muškarcu pa da gurne majku i njezinog osmogodišnjeg sina pod brzi vlak? Ono što ljudi čine jedni drugima ponekad je nepodnošljivo. Navodno je počinitelj podrijetlom iz Eritreje. Onaj tko to iznosi na vidjelo, ne stvara predrasude, jer nakon monstruoznog čina poput ovog u Frankfurtu, šira javnost ima pravo saznati nešto o identitetu uhićenog, a on nema pravo na anonimnost.”

“Istovremeno, na društvenim mrežama i kod stranke Alternativa za Njemačku (AfD), glavnu riječ su brzo ponovo počeli voditi oni koji su uvijek živjeli u njihovoj grupnoj mizantropiji ili oni koji etiketiranje smatraju kao metodu razumijevanja zločina”, piše Süddeutsche Zeitung, komentirajući pitanje nacionalnosti napadača iz Frankfurta.

‘Ima nasilnika i ima žrtava’

“Začepite usta, agitatori! Što navodi ženu poput Alice Weidel iz AfD-a da kuha svoju prljavu juhu osvrćući se na podrijetlo navodnog počinitelja zločina? Njezini obožavatelji su pljeskali. Prošlo je samo tjedan dana otkako je sunarodnjak navodnog počinitelja, Eritrejac, bio žrtva očitog pokušaja ubojstva u Wächtersbachu. To, naravno, ne rasterećuje osumnjičenog iz Frankfurta, ali što je Alice Weidel tvitala u vezi s tim? Ništa. Jedan čovjek je počinio nasilje, to je užasna, ali i cijela priča. Ima nasilnika i ima žrtava. Pa vas molim: prestanite ih dijeliti prema nacionalnosti i boji kože”, stoji u komentaru Frankfurter Rundschaua.