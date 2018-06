NJEMAČKA TRAŽI MILIJUN RADNIKA: Zaposlit će vas čak i ako nemate pojma o poslu, ali imate potencijala. Evo kakve radnike najviše trebaju

Cilj njemačke Vlade je puna zaposlenost – i to već 2025.

Njemačkoj nedostaju stručnjaci, i to više nego ikad prije. No koliko je u stvarnosti lako doći do posla ondje? Sve više njemačkih firmi ukazuje na problem nedostatka radne snage. Njemačkoj trenutno nedostaje 440.000 visokokvalificiranih radnika. Samo u elektroindustriji traži se 50.000 inženjera, u IT sektoru oko 55.000 stručnjaka, dok je u strojogradnji raspisano oko 11.000 natječaja – odnosno 50 posto više nego prošle godine.

Poslodavci su fleksibilni

U međuvremenu čak 60 posto njemačkih tvrtki ističe da im je nedostatak kvalificirane radne snage najveći poslovni problem. Svako peto poduzeće zato traži mlade talente u drugim regijama, intenzivnije surađuje s obrazovnim ustanovama i radi na prekvalifikaciji vlastitih radnika. Dosad je 16 posto kompanija uvelo fleksibilne radne modele poput jobsharinga, dok je njih 13 posto spremno zaposliti i kandidate bez odgovarajućih kvalifikacija – ali s potencijalom daljnjeg razvoja.

MLADA POŽEŽANKA O SVOME ODLASKU U NJEMAČKU: ‘Javila sam se na natječaj i dobila posao, a već prvog dana uslijedio je šok…’

Cilj njemačke Vlade je puna zaposlenost – i to već 2025. Arber Bajrami ondje živi protekle tri godine. Studira germanistiku i pomalo radi. Za Deutsche Welle je ispričao kolike šanse imaju mladi koji trbuhom za kruhom odlaze u Njemačku.

Važno je iskakati iz mase

“Tu se vrlo lako dolazi do posla, iako postoji određena razina diskriminacije. Vlada golema potražnja za radnom snagom, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Ako neki kandidat ima posebne kvalifikacije koje ga izdvajaju od konkurencije, relativno će lako naći posao u Njemačkoj”, tvrdi mladi student.

Prema nekim prognozama, Njemačkoj bi 2030. moglo nedostajati preko 3 milijuna kvalificiranih radnika Trenutno je slobodno preko milijun radnih mjesta – ali je isto toliko i dugoročno nezaposlenih.