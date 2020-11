NJEMAČKA TRAŽI DA SKIJALIŠTA ZBOG PANDEMIJE OSTANU ZATVORENA: Austrijanci se opiru, a u jednoj su zemlji zimske radosti već počele

Njemačka traži od alpskih zemalja da ostave svoja skijališta zatvorenima kako se ne bi dalje širila zaraza koronavirusom, što je poslušala većina država osim Švicarske i Austrije koja bi u tom slučaju tražila odštetu od 2,4 milijarde eura od Europske unije

Njemačka traži da alpske zemlje još uvijek ne otvaraju svoja skijališta kako bi borba protiv pandemije koronavirusa bila učinkovitija, no čini se da će dogovor s Austrijom biti teško postići, izjavila je u četvrtak kancelarka Angela Merkel. “Skijaška sezona se bliži. Pokušat ćemo na europskoj razini doći do suglasja oko zatvaranja svih skijališta”, kazala je kancelarka u njemačkom parlamentu, dodavši da s obzirom na otpor Austrije to možda neće biti moguće.

U prvom valu pandemije na početku godine mnogi Nijemci su se zarazili u austijskom skijalištu Ischglu, a Njemačka je još prošli mjesec izdala upozorenja za putovanja u popularna skijališta u Austriji, Italiji i Švicarskoj. Francuska, Italija, Slovenija, Njemačka i Austrija su na samom početku zime odlučile skijališta ostaviti zatvorena, u nadi da će se otvoriti na vrhuncu sezone, ako se stopa širenja zaraze u međuvremenu smanji.

Mjere zatvaranja zemlje u Austriji se ukidaju 7. prosinca i još uvijek se ne zna što će to značiti za austrijski skijaški sektor. Austrija inače nije blagonaklona zajedničkim europskim pravilima. Najviše stranih turista u Austriju dolazi iz Njemačke.

‘Imali bi treći val pandemije’

Početkom tjedna, talijanski premijer Giuseppe Conte je objavio da neće biti skijanja za Božić “jer bi imali treći val epidemije”. U ponedjeljak navečer je pozvao na zatvaranje skijališta u cijeloj Europskoj uniji tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana kako bi se obuzdalo širenje koronavirusa, što je naišlo na pomiješane reakcije.

Tako je ured austrijskog ministra financija Gernota Bluemela odmah upozorio da bi zatvaranje skijališta zemlju koštalo oko 2,4 milijarde eura u izgubljenim prihodima tijekom božićne sezone od tri tjedna. “Ako EU uistinu želi zatvaranje, mora to platiti”, poručio je Bluemel, dodajući da bi Unija trebala kompenzirati 80 posto tih prihoda, u skladu s programom pomoći austrijske vlade svim poslovnim subjektima zatvorenim zbog covida-19.

Razočarano stanovništvo

Francuska vlada je odlučila da skijališta moraju ostati zatvorena do početka 2021., iako 15. prosinca stupa na snagu odluka o ukidanju strogih mjera i ponovnom otvaranju kina, muzeja i kazališta, zbog čega su stanovnici alpskog mjesta Megeve, u podnožju Mont Blanca, ostali razočarani i frustrirani.

To se skijalište uvelike pripremalo da već prije Božića, nakon ublažavanja mjera izolacije, dočeka i ugosti ljubitelje bijelog sporta, no nakon odluke vlade stanovnici Megevea osjećaju da su “kažnjeni” te se pitaju zašto će, primjerice, vlakovi i podzemne željeznice moći ponovo prevoziti putnike, a skijaške gondole i žičare to neće smjeti. Predsjednik Emmanuel Macron je u utorak najavio postupno popuštanje epidemioloških mjera i kazao da je “nemoguće zamisliti” otvaranje skijališta za Božić i Novu godinu, već da bi to radije učinio u siječnju.

Alpski krug

Švicarska, koja nije članica EU-a, već je otvorila svoja skijališta. Slovenski skijaški centri pripremaju se za novu sezonu kao da će ona sutra početi, unatoč velikim rezervama vlade da s njom joj neko vrijeme ne treba računati zbog teške epidemiološke situacije. Glasnogovornik vlade za covid-19 Jelko Kacin je kazao da je skijanje, a osobito masovno, u ovim uvjetima vrlo problematično, dodavši da se o cijeloj situaciji i perspektivi skijališta u doba pandemije razgovara na razini zemalja alpskoga kruga.

Po Kacinovim riječima, biti će potrebno da se o pitanju otvaranja skijaške sezone usklade stajališta između više zemalja koje su s time imale probleme početkom ove godine, kada je epidemija došla u Europu, kako bi se “spriječilo da ta djelatnost opet bude jedno od izvorišta širenja” bolesti.

