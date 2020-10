NJEMAČKA PRED NOVIM LOCKDOWNOM? Opet nestaje toalet-papir, a kažu da je njemački lockdown na proljeće bio blag

Institut Robert Koch dva dana zaredom bilježi više od 11.000 novozaraženih koronavirusom, više nego na proljeće. Prijeti li novi lockdown? I ako će ga biti, kako će izgledati

Lothar Wiehler, direktor Instituta Robert Koch, glavnog epidemiološkog instituta u Njemačkoj, je u četvrtak ponovno nakon dužeg razdoblja izišao pred novinare. No njegov nastup nije bio tako dramatičan kao brojke koje je predstavljao: preko 11.000 novozaraženih unutar jednog dana, vrijednost koja je do sada u Njemačkoj bila nezamisliva. No unatoč tomu Wiehler je djelovao smireno: “Još uvijek imamo šanse spriječiti daljnje širenje virusa. Mi nismo bespomoćni”, piše Deutsche Welle.

Svaki pojedinac osjetno može smanjiti opasnost od zaraze ako se pridržava pravila higijene, razmaka i nošenja maske. Čak i ako se u blizini nađe neki zaraženi slučaj. Dakle i dalje se treba slijepo držati ovih pravila.

Sablast lockdowna kruži Njemačkom

No unatoč tomu se u Njemačkoj razvila uzbuđena rasprava oko pitanja: hoće li ponovno kao na proljeće biti uveden lockdown, dakle svođenje svih javnih, privatnih i gospodarskih aktivnosti na minimum. Neke europske zemlje poput Belgije ili Češke su već uvele ovu drastičnu mjeru. Svima je još u sjećanju prvi lockdown iz ožujka ove godine: prazne ulice, zatvorene škole i vrtići, restorani. Na ulicama sablasna atmosfera bez prolaznika. Gospodarstvo je radilo na rezervi a država je utrošila milijarde kako bi ublažila posljedice ovog stanja, primjerice kroz mjere skraćenog rada.

No kakvo je stanje sada? Deklarirani cilj politike, a to i kancelarka Angela Merkel uporno ponavlja, je izbjegavanje ponovnog lockdowna. Njemačka je zaista i mnogo bolje pripremljena na novi porast broja zaraženih nego što je to bio slučaj na proljeće. Stručnjaci su bolje upoznati s virusom. Tada je najveći strah vladao oko pitanja hoće li bolnički kapaciteti biti dostatni. No taj strah se pokazao neopravdanim. Zdravstveni sustav se sada oslanja na iskustva stečena tijekom prvog vala. Isto tako nema problema s opskrbom važnim materijalima kao što su zaštitne maske, što je na proljeće još predstavljalo veliki problem. Poduzeća su u međuvremenu za svoje uposlene razvila i nove djelotvorne higijenske koncepte.

Vremenski ograničeni i lokalni lockdowni?

Zbog svega toga njemački političari, među kojima je i zastupnica stranke Ljevica Anke Domscheit-Berg, ne vjeruju u novi lockdown.

“Njemački lockdown na proljeće je još bio i blag u usporedbi s ostalim zemljama. No unatoč tomu treba učiniti sve kako se on ne bi ponovio i smanjiti posljedice mogućih novih ograničenja”, rekla je političarka u razgovoru za DW.

Domscheit-Berg zato smatra da će se u slučaju daljnjeg rasta broja zaraženih primjenjivati prostorno i vremenski ograničene mjere kao što je to slučaj u bavarskom Berchtesgadenu, omiljenom podalpskom turističkom središtu, gdje je na snazi novi lockdown. Stanovnici tamo smiju napustiti svoje stanove samo iz opravdanog razloga, a turisti su morali napustiti mjesto.

Praćenje tijeka zaraze je najveći problem

No iako se čini da je Njemačka dobro pripremljena direktor Instituta Robert Koch Wiehler je zabrinut zbog jednog aspekta. Primjetno je, naime, da se virus u pojedinim područjima širi nekontrolirano zbog toga što nije moguće slijediti tijek zaraze. Još su prije nekoliko tjedana virolozi primijetili da se korona više ne širi kao na proljeće linearno u određenim područjima nego u širinu. Praćenje tijeka zaraze je zadaća zdravstvenih ureda koji u međuvremenu rada na rubu kapaciteta. Na to je upozorio i bavarski premijer Markus Söder koji je ukazao na to da je prijeko potrebno praćenje tijeka zaraze. Jer: “Ne vjerujem da je Njemačka pošteđena”.

Za sada ostaje pri tome da restorani i trgovine i dalje ostanu otvoreni isto kao i škole i vrtići. No i dalje je važno smanjiti broj kontakata. Upadljivo je u kojoj mjeri političari kod građana apeliraju na individualnu odgovornost.

Je li nestašica toalet-papira siguran znak?

No rasprava o novom mogućem lockdownu već sad uznemiravaju pojedince i to se odražava na pojačanoj potražnji za jednim higijenskim proizvodom: maloprodaja bilježi nestašice toaletnog papira u pojedinim regijama. Na proljeće su prazne police bile jedan od simbola korona krize. I onda i danas maloprodaja je apelirala na potrošača da nema potrebe stvaranja zaliha. No kao ni tada ni sada ovakvi apeli ne pomažu.

Poznati virolog Christian Drosten s berlinske klinike Charité je prije nekoliko dana spomenuo mogućnost vremenski ograničenog lockdowna preko Božića. On je preko Twittera poručio kako je ova ideja, koja se sve češće spominje u Velikoj Britaniji, “vrijedna da se o njoj razmisli”. No kako će se to odraziti na raspoloženje Nijemaca više je nego upitno. Mnoge je vidljivo razočaralo odgađanje božićnih sajmova.

