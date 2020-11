ONI PLANIRAJU JOŠ STROŽE MJERE KAKO BI SPASILI BOŽIĆ: Ovo su prijedlozi koji su zasad procurili u javnost

Dodatno pooštriti mjere kako bi se pokušao spasiti tračak normalnosti za Božić. To je srž nove strategije u borbi protiv pandemije koju su dogovorili premijeri saveznih zemalja uoči sutrašnjeg sastanka s kancelarkom Angelom Merkel

Ponukani željom kancelarke za “zajedničkim pristupom” borbi protiv pandemije koronavirusa, premijeri saveznih pokrajina rade na novim prijedlozima za razdoblje nakon kraja studenoga, prenosi DW. Nakon što su prošlog tjedna odbacili njezine zahtjeve za pooštravanjem mjera, Angela Merkel je vratila vrući krumpir pokrajinskim premijerima kako bi se dogovorili oko koncepta s kojim bi svi bili suglasni. Taj koncept bi trebao biti predstavljen na zajedničkom sastanku premijera saveznih pokrajina i kancelarke u srijedu, 25. studenoga.

Sudeći po informacijama koje dolaze s videosastanka premijera, općenito se planiraju strože mjere zatvaranja kao odgovor na rekordni broj novozaraženih od prošlog petka, kada je u Njemačkoj zabilježeno 23.648 novih slučajeva. No osim batine u obliku strožih mjera do 20. prosinca, političari pripremaju i mrkvu u obliku popuštanja za vrijeme božićnih praznika.

Ovo su neki od prijedloga koji su u ponedjeljak procurili u javnost:

– produljenje djelomičnog lockdowna do 20. prosinca. Hotelima, ugostiteljskim objektima, fitness klubovima, kinima i kazalištima je zabranjeno prihvaćanje gostiju. Restorani smiju prodavati hranu “za ponijeti”, a hoteli primati samo one goste koji su na poslovnom putu. Građani i dalje trebaju izbjegavati nepotrebne kontakte i suzdržavati se putovanja. No kako prenosi novinska agencija Reuters, u regijama u kojima bi broj novozaraženih u sedam dana pao na ispod 50 na 100.000 stanovnika bilo bi moguće popuštanje tih mjera.

– od novih mjera se uvodi ograničavanje okupljanja na pripadnike samo dva domaćinstva s ukupno maksimalno petero osoba u što se ne ubrajaju djeca do 14 godina

– obveza nošenja maski ostaje na snazi u trgovinama, javnim ustanovama i javnom prijevozu, ali će maske biti obvezne i ispred trgovina i na javnim parkiralištima. Moguće je uvođenje obveze nošenja maski i na otvorenim prostorima tamo gdje je pojačana koncentracija ljudi, kao npr. u pješačkim zonama.

Izuzeci za Božić

Mogući su i izuzeci u razdoblju od 21. do 27. prosinca. Dopušten je susret osoba iz više od dva domaćinstva s povećanjem gornje granice prisutnih na 10. Međutim nakon tih susreta se preporučuje samoizolacija na nekoliko dana. Crkvama bi moglo biti omogućeno održavanje tipičnih božićnih ceremonija, ali bi trebalo izbjegavati okupljanje većeg broja vjernika.

Nova godina

Apel na građane da se suzdrže od vatrometa i pirotehnike. Moguća i zabrana prodaje pirotehničkih sredstava.

Škole

Maske će biti obvezne za učenike od 7. razreda nadalje i u učionicama. U školama bez slučajeva zaraze je moguće izuzeće od ove obveze. U slučaju zaraze, čitav razred bi trebao u samoizolaciju na pet dana nakon čega bi se trebalo testirati, pri čemu test ide na državni račun. Odluku o nastavi od kuće može donijeti svaka savezna pokrajina za sebe.

Gospodarski poticaji

Produljenja aktualnih mjera pomoći za male poduzetnike, samostalne poduzetnike te za klubove i udruge. Savezne pokrajine će isto tako saveznoj vladi predložiti produljenje financijske pomoći za posebno pogođene branše poput turističke, za klubove ili sektor organizacije eventa do sredine sljedeće godine. Isto tako se preporučuje provjera trebaju li blagajne zdravstvenog osiguranja financijsku potporu s obzirom na niže prihode i više izdatke tijekom korone.

‘Bolje produženje blažeg lockdowna nego totalni preko Božića’

Političari su produljenje i djelomično pooštrenje mjera obrazložili s još uvijek visokim brojem novozaraženih. “Ako prekinemo s mjerama prerano, riskiramo to da ćemo opet morati krenuti ispočetka. Bolje sada produljenje lockdowna nego totalno zatvaranje za Božić”, rekao je bavarski premijer Markus Söder.

Istodobno se savezne pokrajine s nižim vrijednostima zalažu za izuzetak od mjera uvedenih na području cijele zemlje. To se posebice odnosi na sjeverne savezne pokrajine poput Schleswig-Holsteina ili Mecklenburg-Vorpommerna gdje je broj novozaraženih osjetno niži nego u ostatku zemlje. Premijerka potonje savezne pokrajine Manuela Schwesig je ukazala na to da je broj novozaraženih u njezinoj saveznoj pokrajini ispod vrijednosti od 50 na 100.000 stanovnika u sedam dana. Prosjek na razini Njemačke je 144, a u nekim saveznim pokrajinama poput Berlina i više od 240.

Najnovije informacije o koronavirusu pratite ovdje.