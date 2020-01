NJEMAČKA OČAJNIČKI TREBA RADNIKE OVIH PROFESIJA: Nude jake plaće i ‘rajske uvjete’, a tu je i ‘feel – good’ menadžer da vam bude ugodno na poslu

Kvalificirani radnici u deficitarnim zanimanjima u Njemačkoj u međuvremenu mogu birati gdje će raditi. Toga su svjesni i poslodavci pa zato raznim povlasticama nastoje privući radnike

Svi se sjećaju priča iz ere nastanka internetskih kompanija: po hodnicima i u zajedničkim prostorijama posvuda fliperi, automati s pićima i slatkišima (naravno besplatno), kava pa čak i pivo. Atmosfera koja prije podsjeća na kakav studentski dom nego na tvrtku koja obrće milijune.

No u međuvremenu i etablirane tvrtke u drugim industrijskim granama, sasvim analognim, posežu za raznim mamcima kako bi privukli kvalificirano osoblje. Iz gotovo svih branši dolaze vijesti o manjku osoblja. I to ne samo vrhunskih stručnjaka nego kvalificiranih radnika na gotovo svim razinama. “Ovo više nije tržište poslodavaca nego posloprimaca”, rekao je nedavno predsjednik Udruge njemačke IT industrije Bitcom Achim Berg, prenosi Deutsche Welle.

Feel-Good-Manager

“Pored obaveznog stolnog nogometa, simulatora vožnje i stolnog tenisa naši Feel-Good menadžeri se brinu za to da se naše kolege na poslu osjećaju ugodno. Oni ti pomažu pri selidbi, pronalasku stana kao i pitanjima izdavanja vize”. To je dio teksta oglasa kojim jedna rent-a-car kompanija traži informatičara.

Friderike Schröder, šefica kadrovskog odjela u tvrtki za financijski servis Ratepay u Berlinu u međuvremenu govori o tomu da se poslodavci natječu kod potencijalnih radnika a ne obratno. Ova tvrtka trenutno traži 60 stručnjaka, mahom IT specijalista, prije svega za sektor strojnog učenja i umjetne inteligencije.

Ratepay već zapošljava oko 250 stručnjaka 28 različitih nacionalnosti, prosjek starosti, početak tridesetih. Pored radnih soba, koje su sve različite po veličini i opremi, tu je i središnji zajednički prostor s ugodnim foteljama, na svakom stoliću su košare sa svježim voćem. Tu je i bar s kavom i pićima, a naravno ne nedostaje ni stolni nogomet.

Slobodno vrijeme važnije od velike plaće?

“Za one koji upravo završavaju studij i dolaze ovamo, se sve ove pogodnosti podrazumijevaju”, kaže Schröder. Oni koji tek dolaze na tržište rada zahtijevaju i više slobodnog vremena. I više se ne ustručavaju otvoreno pitati za beneficije.

U tvrtki Ratepay najradije individualno odgovaraju na ovakve prohtjeve i kandidatima daju priliku da sami odluče o beneficijama koje odgovaraju njihovoj trenutnoj poziciji, bilo da se radi o besplatnoj karti javnog prijevoza, besplatnom vrtiću ili članstvu u fitnes klubu.

Ispitivanje Bitcoma među 856 direktora i šefova kadrovskih odjela IT tvrtki je pokazalo da je bez fleksibilnog radnog vremena, mogućnosti daljnjeg obrazovanja i najnovijeg mobitela teško nekog privoljeti da preuzme radno mjesto. Nasuprot tomu, nekad obavezan statusni simbol svakog zaposlenog, službeno vozilo, je izgleda izgubilo na popularnosti. I kad su plaće u pitanju, novi kandidati više nisu tako pohlepni. Njima su važniji faktori poput fleksibilnog radnog vremena ili ugodne atmosfere na radnom mjestu.

Jaki argument – simpatične kolege

“Posao očito više ne služi isključivo zarađivanju novca potrebnog za život nego kako bi se u poslu uživalo i nešto pokrenulo”, smatra Friderike Schröder. I sudjelovanje u krojenju strategije poduzeća igra ulogu. Ciljevi se više ne diktiraju odozgo nego se diskutiraju sa zaposlenima.

Pritom i tzv. “soft skills”, dakle osobne kvalitete kandidata a ne isključivo stručne, igraju važnu ulogu. Na plakatima koji vise po zidovima tvrtke se može donekle saznati što to tvrtka želi od svojih kandidata: “Želja za pobjedom”, “Spremnost za preuzimanje zadataka” ali i “Srdačnost”. Tu još stoji i “Mi se brinemo jedni za druge”.

To ima i svoju taktiku vezivanja za radno mjesto. Jer uzalud sve beneficije ako poželjni kandidat ode nakon nekoliko mjeseci jer mu radna okolina ne odgovara. “Ljudi na jednom radnom mjestu ostaju posebno dugo zbog ostalih ljudi u poduzeću”, otkriva Schröder.