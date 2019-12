NJEMAČKA INTENZIVNO TRAŽI OKO 100.000 RADNIKA: Trebaju ljude za 500 različitih zanimanja, a poznato je i kolike plaće nude

Željeznice trenutačno najviše traže vozače vlakova te uslužno i informatičko osoblje, ali i građevinske te elektroinženjere. Buduće generacije vlakova trebale bi biti ‘preciznije’ i ‘robusnije’

Njemačke željeznice u posljednje vrijeme intenzivno traže osoblje. Prema nekim procjenama, u idućih pet godina morat će zamijeniti čak polovicu od 200.000 zaposlenika. Glavno razlog je skori odlazak većeg broja radnika u mirovinu, prenosi novac.hr.

Martin Seiler, voditelj ljudskih potencijala Njemačkih željeznica, govori da bi do kraja 2019. godine kompanija trebala zaposliti čak 24.000 novih zaposlenika. Istu brojku pridošlica uprava očekuje i sljedeće godine.

Istovremeno, njemačka savezna vlada zbog ambicioznog paketa protiv klimatskih promjena planira povećati investicije u željeznice, pa će se u tom sektoru otvoriti dodatnih 8000 radnih mjesta.

Žele spriječiti kašnjenja vlakova

Njemačke željeznice trenutačno najviše traže vozače vlakova te uslužno i informatičko osoblje, ali i građevinske te elektroinženjere. Buduće generacije vlakova trebale bi biti ‘preciznije’ i ‘robusnije’, kako bi se spriječilo neželjna kašnjenja i otkazivanja.

Plaće ovise o vrsti posla. U kompaniji je trenutačno angažirano čak 500 različitih zanimanja, među kojima su i kuhari, urednici, inženjeri i IT stručnjaci. Vozači lokomotiva u prosjeku zarade 38.000 eura godišnje, no njihova plaća može doseći i 50.000 eura. Prihodi konduktera su od 34.000 do 46.000 eura godišnje, dok službenici u željezničkim restoranima zarade između 33.000 i 37.000 eura godišnje.

Djelatnici službe za korisnike ostvare godišnji prihod između 34.000 te 46.000 eura godišnje, dok putnički savjetnici i prodavači karata mogu zaraditi do 39.000 eura.

Tehničari za kontrolu najbolje plaćeni

Graditelji pruga prosječno uprihode do 42.000 eura, a njihova plaća ovisi o radnom iskustvu i naknadama za rad praznicima, nedjeljama i u noćnim smjenama. Tehničari za kontrolu i sigurnost u prosjeku zarade najveću godišnju plaću koja se može popeti i do 52.000 eura, a oko tog iznosa kreću se i dispečeri zaduženi za kontrolu puta željeznica, čija je uloga usporediva s kontrolorima leta.

Sve navedene plaće su u bruto iznosima.