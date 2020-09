NJEMAČKA ĆE PRIHVATITI 1500 IZGBJEGLICA S GRČKIH OTOKA: Prioritet imaju obitelji s djecom koje su već pod statusom zaštite

Prihvat većeg broja izbjeglica traže i ostale parlamentarne stranke, s izuzetkom populističke Alternative za Njemačku

Njemačka će prihvatiti dodatnih 1.500 izbjeglica s grčkih otoka, javljaju u utorak njemački mediji pozivajući se na izvore bliske vladi.

Njemačka kancelarka Angela Merkel (Kršćansko-demokratska unija, CDU) i ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer (Kršćansko-socijalna unija, CSU) dogovorili su se o prihvatu daljnjih 1.500 izbjeglica, a radilo bi se prije svega o obiteljima s djecom koje su u Grčkoj već stekle status zaštite. Kako navode isti izvori, prihvat izbjeglica je već dogovoren s grčkom vladom.

Ovaj potez još nije usuglašen s manjim koalicijskim partnerom, Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD), koja već nekoliko dana traži prihvat većeg broja imigranata koje su nakon požara u izbjegličkom kampu Moria na grčkom otoku Lezbosu ostale bez krova nad glavom.

Prihvat većeg broja izbjeglica traže i ostale parlamentarne stranke, s izuzetkom populističke Alternative za Njemačku.

I nekoliko saveznih pokrajina je do sada izrazilo spremnost za prihvat većeg broja izbjeglica, ali je ministar unutarnjih poslova Seehofer to odbijao. On je krajem prošlog tjedna najavio da će Njemačka prihvatiti do 150 maloljetnih migranata iz kampa Moria.