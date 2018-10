NJEGA NITKO NE BI HTIO ZA ZETA: Poljski diplomat priznao da je naručio mafijaško smaknuće svoje punice

Iako je prvo priznao naručivanje ubojstva, diplomat je povukao priznanje tvrdeći kako je imao problema s pitanjima istražitelja zbog francuskog jezika

Nakon što je godinama tvrdio kako nije naručio ubojstvo bogate majke svoje partnerice, počasni konzulat pri Monaku Wojciech Janowski slomio se na sudu i priznao kako je naručio ubojstvo 77-godišnje milijarderke Hélène Pastor i njezinog vozača, piše The Guardian.

Ubojstvo šokiralo Monaco

Žrtve su bile ustrijeljene u Nici 6. svibnja 2014. godine. Janowski je prvobitno priznao da je organizirao ubojstvo, međutim kasnije je povukao priznanje tvrdeći kako je imao problema s razumijevanjem francuskog jezika i kako zbog toga nije razumio pitanja koja su mu postavili detektivi.

Međutim, samo dva tjedna na suđenje s drugih devet osumnjičenih za upletenost u Pastorovu smrt, odvjetnik počasnog konzulata šokirao je sud s priznanjem kako je njegov klijent kriv za naručivanje ubojstva Hélène Pastor i kako on to izgovara jer njegov klijent to ne može.

Želio je zaštiti partnericu?

Odvjetnik je ustvrdio kako je Janowski pokušavao zaštititi svoju partnericu Sylviju Ratkowski od njezine majke zbog koje joj je život bio pakao i kako nije naručio da dvojica plaćenih ubojica ubiju i njezina vozača.

Međutim, tu tvrdnju je opovrgnuo Jankowskijev bivši osobni trener Pascal Dauriac kojem se isto sudi za ubojstvo. Naime, Dauriac tvrdi kako mu je bilo naređeno da pronađe dvojicu plaćenih ubojica koji će ubiti i vozača i ukrasti torbicu žrtve kako bi sve izgledalo kao krađa. Tužitelji traže doživotan zatvor za Janowskog.

Pucnjava usrijed bijela dana

Ubojstvo je šokiralo Monaco, naime Pastor je imala u svojem vlasništvu oko 4 tisuće stanova zbog čega je njezino bogatstvo procijenjeno na 12 milijardi eura. Kako su ubojice pucali usred bijela dana ispred bolnice u Nice, policija ih je vrlo brzo pronašla.

Sve do utorka, Janowski je pokazivao otpor prilikom ispitivanja zahtjevajući od istražitelja da mu pokažu dokaz. Tužitelji su tvrdili da biznismen i diplomat nije bio toliko uspješan kao što je tvrdio, te se nadao da će se dočepati nasljedstva koje je njegova partnerica treba dobiti nakon smrti svoje bogate majke.

Počeo već 2012.

Dauriac je tvrdio pred sudom kako je Janowski prvi puta spomenuo to 2012. godine te potom 2013. godine kada se Slyvia koja je preživjela rak ponovo razboljela.

“Ovo se ne može nastaviti. Sylvijino stanje se pogoršalo. Moramo se riješiti one stare žene? Možeš li mi pomoći,” bivši osobni trener citirao je poljskog diplomata.

Sve sredio šogor

Dauriac tvrdi kako mu je Jankowski davao poklone i besplatna putovanja kako bi ima nadmoć na njime, te je Daurica pitao svojeg šogora Abdelkadera Belkhatira koji je tada živio u obližnjem Marseilleu da mu pomogne pronaći ljude za posao navodno vrijedan 140 tisuća eura.

Bivši osobni trener tvrdi kako je Belkhatir pronašao dvojicu za taj posao, Al Haira Hamadija, koji je čuvao stražu, i navodnog ubojicu Samina Saida Ahmeda. Obojica su na suđenju i tvrde da su nevini, piše The Guardian.