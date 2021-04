HRVATICA U ‘APOKALIPTIČNOM’ ŽARIŠTU: ‘Nitko nije očekivao ovoliko mrtvih. Vlada veliki strah…’; Misli da zna uzrok širenja virusa

‘Sve nas je iznenadio drugi val koronavirusa. Nitko nije očekivao da će do njega uopće doći, a kamoli da će biti ovako poguban’, navodi Ines Smiljanić koja živi u New Delhiju

Indija je trenutačno jedno od najvećih žarišta koronavirusa, a riječ je o državi s 1,4 milijarde stanovnika što ju čini drugom najmnogoljudnijom zemljom svijeta. Broj novozaraženih koronavirusom u Indiji u utorak bio je šesti dan zaredom iznad 300.000, dok su vojne snage obećale hitnu medicinsku pomoć u borbi protiv zapanjujućeg porasta zaraženih. U posljednja 24 sata, Indija je zabilježila 323.144 nova slučaja zaraze, što je ispod svjetskog rekorda od 352.991 zabilježenog u ponedjeljak, s prenapučenim bolnicama koje odbijaju pacijente zbog nedostatka kreveta i zaliha kisika.

Prijavljen je 2771 novi smrtni slučaj, no zdravstveni stručnjaci vjeruju da je broj umrlih znatno veći.

“Molim vas imajte na umu da je veliki pad dnevnih slučajeva rezultat velikog pada u testiranju. To se ne bi trebalo uzeti kao indikacija o opadanju slučajeva, nego radije stvar propuštanja bilježenja previše pozitivnih slučajeva!”, tvitao je Rijo M John, profesor i zdravstveni ekonomist na indijskom Institutu za menadžment u saveznoj državi Kerali na jugu zemlje.

Nekoliko zemalja, uključujući Tajland, Singapur, Bangladeš i Britaniju, poduzele su korake da zaustave putovanja iz Indije kako bi spriječili da preko njihove granice uđu još zaraznije varijante virusa. Australija razmišlja o prijedlogu suspenzije letova iz Indije kasnije u danu.

Šef WHO-a: Situacija je potresna

Situacija u drugoj najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu je “i više nego potresna”, rekao je šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Indija je pozvala svoje vojne snage da se pomognu nositi s razarajućom krizom. Načelnik stožera obrane, general Bipin Rawar, rekao je kasno u ponedjeljak da će vojne sile ustupiti svoje rezerve kisika te da će se umirovljeno medicinsko osoblje pridružiti zdravstvenim ustanovama koje se bore s navalom slučajeva.

Nacije poput Britanije, Njemačke i SAD-a obećale su hitnu medicinsku pomoć, dok su se indijski Amerikanci u američkom Kongresu, te tehnološki sektor, također pridružili prikupljanju pomoći.

Prema podacima Worldometera, do sada je u Indiji oboljelo preko 16,96 milijuna ljudi, a više od 192.000 osoba je preminulo. Indija se po broju oboljelih od Covida nalazi odmah nakon SAD-a.

Ines Smiljanić (36) je Zagrepčanka koja je u Indiji završila studij Kathake, indijskog klasičnog plesa. Ines radi kao instruktorica plesa, a živi u New Delhiju, najvećem gradu u Indiji koji broji 22 milijuna stanovnika. Zagrepčanka je o stanju s koronom u Indiji govorila za Slobodnu Dalmaciju.

“Moram istaknuti da nas je sve iznenadio drugi val koronavirusa. Nitko nije očekivao da će drugi val uopće doći, a kamoli da će biti ovako poguban. Indijska vlada radi najbolje što može i ulaže ogromne napore kako bi pandemiju stavila pod kontrolu, no virus je izgleda puno zarazniji negoli u prvom valu”, ispričala je Hrvatica za Slobodnu Dalmaciju.

VELIKI UDAR KORONE U INDIJI: Preminule od covida ne stižu ni kremirati; ‘Gotovo je svaka bolnica na rubu’

Zahvaljujući vjerskim svetkovinama virus se proširio

“Svi se pribojavaju da se brojke zaraženih ne povećaju. U prvom valu virus je vrlo brzo, uz pomoć “lockdowna”, stavljen pod kontrolu i Indija se počela otvarati. Počeli su raditi restorani, kafići, prodajni centri, život se vratio na ulice i svi su se opustili. Zbog toga je i došlo do drugog vala. Vlada pokušava zaskočiti virus i staviti ga pod kontrolu. Tako su zaštitne maskice u ovom drugom valu obvezne za sve, u zatvorenim i na otvorenim prostorima. Na ulazu u dućane svima se mjeri temperatura i svi moraju koristiti dezinficijense. Škole, fakulteti rade samo online, više ne rade ni restorani, ništa osim ljekarni i samoposluživanja, dućana s prehrambenom robom. Čak su i neki stadioni pretvoreni u priručne bolnice, kako bi što više ljudi moglo dobiti pomoć.

Iako religijska okupljanja nisu bila dozvoljena, nitko nije mogao spriječiti narod da slavi svoje zaštitnike. Bio je i Hinduski festival, Vlada je dala sugestije da se izbjegnu okupljanja, ali se to nije dogodilo. Uvedene su i kazne za one koji ne nose maske, odnosno koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera. Tako su u početku kazne bile 500 rupija (oko 50 kuna), a kasnije su, kada su vidjeli da se ljudi baš i ne pridržavaju zakona, kaznu za nenošenje maskice podigli na 2000 rupija (oko 200 kuna). Ako netko nema maskicu, može preko usta i nosa staviti šal ili rubac i neće ga zbog toga nitko kazniti. Samo je važno da bude zaštićen”, navodi 36-godišnjakinja.

LJUDI U INDIJI PROLAZE PAKAO: ‘Ako nikad niste bili na kremaciji, miris smrti vas nikad ne napusti. Srce mi se slama…’

Posebne naljepnice za zgrade zaraženih

Indija je puna siromašnog stanovništva, što se osobito odnosi na New Delhi. Tamo stanovnici žive u slamovima te je dobra higijena nemoguća. Upitana jesu li najsiromašniji više pogođeni koronom, Ines odgovara da je vlada podijelila velike količine dezinficijensa i zaštitnih maski.

“Brine se i o onim najsiromašnijim slojevima društva. U Indiji postoje državne bolnice koje su besplatne, ali i privatne bolnice. Svi stanovnici koji nemaju sredstava za medicinsku skrb u državnim bolnicama mogu dobiti pomoć. U bolnice idu samo oni koji su u najkritičnijem stanju. Svi drugi ostaju kod svojih kuća. Ja na sreću još nisam imala COVID, nadam se da i neću, jer se čuvam, ali ga je imala moja kolegica. Ona je ostala kod kuće, svaki dan po nekoliko puta nazivali su je iz liječničke službe i interesirali se za njezino stanje, te joj davali upute koje tablete da pije i koje vitamine da uzima”, govori Ines.

Tijekom prvog vala pandemije, u proljeće 2020., zgrade u kojima su živjeli Covid pozitivne osobe dobivale su posebne naljepnice. One su ukazivale na zarazu. “Da, postojale su takve zgrade, kvartovi ili čak dijelovi grada, u koje nitko nije smio ući. Najugroženiji su stanovnici New Delhija i Mumbaija, dva najveća grada u Indiji. Nedavno je u New Delhiju uveden policijski sat od 22 do 5 ujutro. Iščekivali smo hoće li ga ukinuti, ali evo jučer je došla informacija da se policijski sat produžava do 2. svibnja”, kaže Hrvatica.

BLIZU JE KRAJ PANDEMIJE? Bill Gates predvidio kada se vraćamo u normalu, pa naveo što su prioriteti u sljedećim mjesecima

‘Među ljudima vlada veliki strah, osjeća se u društvu’

“Svi se čuvaju. Ljudi se boje koronavirusa. Mediji su preplavljeni informacijama o ovoj bolesti i među ljudima vlada veliki strah, osjeća se u društvu. Cijepljenje je započelo i prvo su se cijepile starije osobe. Ja se još nisam cijepila i tko zna kada ću doći na red”, kaže Ines za Slobodnu Dalmaciju.

Inače, Ines je odlučila da će Kathak ples studirati 2012. godine, a u taj ples se zaljubila 2005. u Zagrebu nakon nastupa jedne indijske umjetnice. Zagrepčanka je dobila stipendiju na Državnoj akademiji, što je velik uspjeh jer u Indiji nema puno stranaca. Kaže da svakodnevno radi i studente iz cijelog svijeta podučava Kathak.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.