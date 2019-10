NISU OSTAVILI NIŠTA IZA SEBE: Amerikanci uništili vlastitu bazu pri povlačenju iz sjeverne Sirije. Raznijeli su baš sve…

Pri povlačenju iz sjeverne Sirije Amerikanci unišitili vlastitu bazu i pistu

Američke trupe su pri povlačenju bombardirale vlastitu bazu i pistu u blizini grada Tell Tamer na sjeveru Sirije, a na drugoj su uništile opremu. Pista u sirijskoj provinciji Hasaka, smještena na turskoj granici, bila je u mogućnosti prihvatiti velike vojne transportne avione i helikoptere, izvijestila je novinska agencija SANA.

Međutim, to više neće moći budući da su Amerikanci to uzletište digli u zrak, vjerojatno kako bi spriječili zakonite vlasnike zemlje da ga koriste, piše RT. Sirijska vojska prethodno je ušla u Tell Tamer, prema Damasku, baš kad su se američke trupe povlačile. Amerikanci su navodno raznijeli i radar na planini Abdulaziz, kao i neke objekte u Hasaki, prije nego što su krenuli prema sirijskoj granici s Irakom.

Trump naredio brzo povlačenje

Turska vojska i kurdske snage trenutno se bore nedaleko od mjesta bivše baze u Tell Tameru. Američki predsjednik Donald Trump naredio je američkim trupama da se povuku iz Sirije “što je sigurnije i brže moguće” kako se ne bi zaglavili između zaraćenih strana.

Zanimljivo je da u početku američke trupe u odlasku nisu primijenile politiku sravnjivanja sa zemljom. Neke su ostale gotovo netaknute, što je pokrenulo nagađanja da su trupe otišle u velikoj žurbi. Napuštajući drugu bazu u blizini Manbija, američke su trupe učinile sve kako bi uništile ono što nisu mogle ponijeti sa sobom. Kad je sirijska vojska novinarima omogućila pristup napuštenoj bazi u selu Dadat, pronašli su ostatke dokumenata i cijeli server s tvrdim diskovima.

Među ruševinama također je otkrivene kamuflirano vojno izdanje Biblije i replika zastave „Come and Take it“ koja je bila simbol teksaške revolucije 1835.-1836., kada se država odvojila od Meksika i postala dio američkog teritorija, piše RT.

