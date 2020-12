Kliničko ispitivanje je pokazalo da je lijek učinkovit i siguran za primjenu kod srednje teške kliničke slike covida-19 infekcije u bolničkim uvjetima, da značajno pomaže i ubrzava oporavak ovih pacijenata, te se nadamo da će ovaj lijek pomoći što većem broju oboljelih od covida-19. Istraživanje je pokazalo i veoma dobru podnošljivost lijeka, priopćeno je iz Bosnalijeka

Rezultati kliničkog ispitivanja lijeka Enkorten farmaceutske kompanije Bosnalijek pokazali su da je lijek učinkovit i siguran za primjenu kod srednje teške kliničke slike covida-19 u bolničkim uvjetima te da značajno pomaže i ubrzava oporavak ovih pacijenata. Ovo je veliko otkriće za ovu farmaceutsku industriju, tvrde za N1 televiziju istraživači koji su sudjelovali u cjelokupnoj priči.

Inače, riječ je o imunomodulatoru koji je već registriran na tržištu Bosne i Hercegovine i koristi se za liječenje multiple skleroze. U istraživanju je sudjelovalo 120 pacijenata iz gotovo cijele BiH.

‘Poslije dobivanja te injekcije stanje mi se popravilo’

Kako prenosi N1, Esad Mehina bolovao je od covida, a liječnici su mu davali pet posto šansi da preživi. On je bio jedan od pacijenata koji se odlučio primiti Enkorten u razdoblju kada su se provodila klinička ispitivanja.

“Imao sam tako tešku upalu pluća, to je bila borba za život. Kažu mi da su liječnici predviđali da nisam imao ni pet posto šanse da preživim. Zahvaljujući Bogu prvo, pa liječnicima i ovom lijeku ja sam ostao živ. Ja sam za 19 dana izgubio 17 kilograma. Poslije dobivanja te injekcije stanje mi se popravilo. Kada sam primio posljednju injekciju skinut sam s kisika”, kaže za N1 Esad Mehina.

Njegovu priču potvrđuju i primjeri pacijenata u Sarajevu, tvrdi za N1 doktor Rusmir Baljić. Ističe da je 50-ak pacijenata tretirano ovim lijekom u razdoblju kliničkog istraživanja.

Brži oporavak i jako veliki postotak preživljavanja

“Ono što smo mi vidjeli na primjeru ordiniranja kod tih pacijenata jeste da su se oni brže oporavljali i da smo imali jako veliki postotak preživljavanja. Postotak je bio isti kao u kontrolnoj grupi, nije bilo razvoja teže kliničke forme. Kada govorimo o pacijentima koji su tretirani – to je bila studija koja je randomizirana, odnosno uključivala je i placebo i lijek i mi smo jako zadovoljni prikazanim učinkom lijeka”, istakao je za N1 Rusmir Baljić, šef Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Iz kompanije Bosnalijek pojašnjavaju za N1 da je Enkorten lijek koji ima imunomodulatorno djelovanje i već godinama je registriran u BiH, a koristi se u liječenju relapsno-remitentne multiple skleroze, najčešćeg oblika ove bolesti.

Učinkovit i siguran za primjenu kod srednje teške kliničke slike

“Kliničko ispitivanje je pokazalo da je lijek učinkovit i siguran za primjenu kod srednje teške kliničke slike covida-19 infekcije u bolničkim uvjetima, da značajno pomaže i ubrzava oporavak ovih pacijenata, te se nadamo da će ovaj lijek pomoći što većem broju oboljelih od covida-19. Istraživanje je pokazalo i veoma dobru podnošljivost lijeka”, priopćeno je iz Bosnalijeka.

Kako su iz Bosnalijeka za N1 potvrdili u studiji koja je rađena u Banjaluci, Sarajevu, Zenici, Mostaru i Travniku sudjelovalo je 120 pacijenata. Pola njih primalo je standardnu terapiju, a druga polovica je uz standardnu terapiju primala Enkorten. Navode i to da je provedeno istraživanje pokazalo da je prosječno razdoblje oporavka pacijenata tijekom boravka u bolnici koji su koristili lijek iznosio četiri dana za razliku od šest dana kod srednje teških. Tvrde i da su niski omjeri pojedinih upalnih parametara pokazali manji trend pogoršanja stanja kod pacijenata koji su koristili Enkorten.

Sprječava nastanak citokinske oluje

“Zaključili smo da Enkorten može pomoći pacijentima s covidom ako lijek dobiju u ranoj fazi bolesti, odnosno pacijentima sa srednje teškom kliničkom slikom. On sprječava daljnji razvoj ka težoj kliničkoj formi, jer je to imunomodulator koji sprječava nastanak citokinske oluje, a to je jedno događanje u organizmu koje je vezano za infekcije ove vrste, a koje nažalost rezultira smrću”, istaknuo je dr. Baljić za N1.

Bosnalijek: Naglašavamo da ovo nije lijek protiv covida

Iz kompanije Bosnalijek za N1 su potvrdili da su klinički centri već izrazili spremnost za nabavku doza Enkortena, ali naglašavaju da bez obzira na pozitivna klinička iskustva Enkorten nije lijek protiv covida-19 i da trenutno takav ne postoji nigdje u svijetu.

