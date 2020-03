NIŠTA OD TOGA: Konferencija o koronavirusu otkazana zbog koronavirusa

Dok bolest hara Zemaljskom kuglom, konferencije, koncerti, manifestacije i razna okupljanja otkazani su pa je tako otkazan i događaj koji je trebao govoriti upravo o koronavirusu

Otkazivanje događaja zbog koronavirusa kao preventivna mjera sprječavanja širenja bolesti postalo je naša svakodnevica. Dok ova bolest hara Zemaljskom kuglom, konferencije, koncerti, manifestacije i razna okupljanja otkazani su pa je tako otkazan i događaj koji je trebao govoriti upravo o koronavirusu. Okrugli stol naziva “Poslovanje pod koronavirusom” koji je bio zakazan za petak u New Yorku, otkazan je kako bi se spriječila epidemija, priopćilo je Vijeće za vanjske odnose.

Prema pisanju Bloomberga, otkazivanje ovog okruglog stola priključio se popisu otkazanih događaja zbog “korone” u New Yorku, baš kao i godišnja izložba automobila. Kako je priopćilo njujorško udruženje trgovaca automobilima, izložba će biti pomaknuta do kraja kolovoza. U New Yorku su razno razni događaji pod budnim nadzorom jer je porastao broj slučajeva zaraženih koronavirusom u New Yorku, osobito u predgrađu New Rochelle.

