NIŠTA OD PLANA ZA POPUŠTANJE MJERA PROTIV KORONAVIRUSA U EU: Sve je sutra trebalo biti riješeno, no bez konzultacija sa zemljama članicama

Nakon što su Danska i Austrija najavile da će postupno popuštati mjere donesene zbog suzbijanja pandemije koronavirusa, Europska komisija je htjela u srijedu usvojiti plan za koordinirano i postupno ukidanje mjera, ali neke su se članice požalile da ih nitko nije konzultirao, pa je glasovanje odgođeno

Europska komisija je odgodila za srijedu najavljeno usvajanje plana za koordinirano i postupno ukidanje izvanrednih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa. Čelnici zemalja članica su na svom zadnjem virtualnom samitu 26. ožujka zatražili od izvršnog tijela EU-a da počne pripremati izlaznu strategiju. Tako bi se izbjeglo da svaka zemlja članica povlači svoje mjere, ne vodeći računa o tome što, kako i kada rade druge članice.

Glasnogovornik EK-a je na video konferenciji za novinare u utorak najavio da će EK na redovitom tjednom sastanku u srijedu raspravljati i usvojiti plan za koordinirano ukidanje izvanrednih mjera i postupno vraćanje u normalno stanje. Rekao je i da će predsjednica EK-a Ursula von der Leyen nakon toga održati konferenciju za novinare.

No, u utorak navečer su novinari obavješteni da je došlo do promjene dnevnog reda i da će se o tome planu samo raspravljati, a da će se usvojiti kasnije. Kako se doznaje, do promjene je došlo nakon što su se neke zemlje članice požalile da ih nitko nije oko toga konzultirao. Najava EK-a da će plan predložiti u srijedu uslijedila je nakon što su neke članice poput Danske i Austrije najavile da će postupno popuštati mjere donesene radi suzbijanja pandemije.

