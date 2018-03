BEOGRADSKI MEDIJI TVRDE: ‘Hrvati nisu jedini, Srbiju će blokirati još dvije države članice EU-a!’

Srbiju bi na putu eurointegracija osim Hrvatske mogle usporavati Rumunjska i Bugarska, uvjetujući svojim zahtjevima otvaranje poglavlja 23, piše u petak beogradski tisak.

Bukurešt i Sofija najavljuju moguću blokadu Srbije na europskom putu i traže veća prava za svoje nacionalne manjine i veću zastupljenost u državnoj upravi, navode Večernje novosti.

Pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore ovaj beogradski list tvrdi kako su Rumunjska i Bugarska jedine članice Europske unije koje su dale “tihu potporu” Zagrebu, čiji su “izaslanici tjednima lobirali u europskim prijestolnicama”.

Tri uvjeta

Večernje novosti pišu da su hrvatski predstavnici lobirali s argumentacijom da Srbija ne treba otvoriti poglavlje o pravosuđu i temeljnim pravima dok ne ispuni tri njihova uvjeta: “ukine zakon o univerzalnoj jurisdikciji za ratne zločine, ne poboljša položaj hrvatske manjine i u potpunosti ne ispuni suradnju s Haškim tribunalom”.



List tvrdi kako sad, osim što iz Bukurešta i Sofije također inzistiraju da se u Srbiji poboljšaju prava rumunjske i bugarske manjine, Rumunji dodatno traže i rješavanje tzv “vlaškog pitanja” (Vlaha – rumunjske manjine u istočnoj Srbiji) i osigurana manjinska mjesta u srbijanskom parlamentu.

Dodatni zahtjevi su, tvrde Večernje novosti, zapravo stari zahtjevi koje “Bugari i Rumunji sada vade iz ladica, ali su za razliku od Hrvata spremni na kompromis”. U slučaju velikog pritiska najmoćnijih članica EU-a, Bugarska i Rumunjska bi ipak glasovale za otvaranje poglavlja 23, ali pod uvjetom da se zahtjevi Srbiji ugrade u prijelazna mjerila i ispune tijekom procesa pregovaranja, piše list.

Srbija “napravila sve”

Voditeljica srpskog pregovaračkog tima s EU-om Tanja Miščević kaže za Večernje novosti kako je Srbija napravila sve što je o njoj ovisilo za otvaranje poglavlja 23 i da “sada samo može čekati odluke unutar Unije”.

“Tehnički, još ima vremena da se sve pripremi za otvaranje poglavlja do kraja lipnja, posebno imajući u vidu da u Bruxellesu postoji politička volja da se to dogodi do kraja nizozemskog predsjedanja EU-om”, rekla je Miščević.