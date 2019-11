NIKOLA JE MISLIO DA KREĆE U BOLJI ŽIVOT VANI, ALI LJUDI ZNAJU BITI OKRUTNI – POSTAO JE ŽRTVA SOFISTICIRANE PRIJEVARE: ‘Privukla me ponuda…’

‘Znao sam već tada da od odlaska nema ništa jer se ni Dejan, ni drugi poslodavac iz oglasa, Mario, od tog jutra više nisu javljali na telefone ,a stranica ‘osiguravajuće kuće’ je od tada nedostupna’

Petnaestak radnika s juga Srbije mislilo je da odlaze raditi u Dansku, a kada je već sve bilo dogovoreno, autobus se nije pojavio i oni su izvisili. No, to nije sve jer su ostali “kraći” za 12.800 dinara, što je iznos od otprilike 810 kuna jer su lažnim poslodavcima tu cifru platili na ime troškova navodnog osiguranja tijekom tromjesečnoj boravka u toj skandinavskoj zemlji, izvještava Blic. Kada su shvatili da su prevareni, slučaj su prijavili policiji.

Žrtve privukli primamljivim ponudama

“Vidio sam oglas na internetu za tromjesečni posao u Danskoj na održavanju zgrada. Satnica je bila 13 eura, smještaj, doručak i ručak osigurani, dnevno osam sati rada uz prekovremene sate, a isplata je trebala biti tjedna. Privukla me je ponuda jer je moglo zaraditi od 2.000 do 2.500 eura mjesčno. Nazvao sam jedan od dva broja telefona i izvjesni Dejan me je uputio da se čujem s Goranom, navodnim vlasnikom firme u Danskoj, preko danskog broja telefona. Goran mi je rekao da sve dokumente za dalji boravak u ovoj zemlji oni završavaju tijekom ta tri mjeseca boravka, što mi je odgovaralo. Potrebno je bilo samo da prije polaska na put uplatim osiguranje za tri mjeseca boravka”, započeo je svoju priču za Blic prevareni Nikola Cvejić iz Kuršumlije.

Pristali su platiti iznos jer se sve činilo uvjerljivim

Dejan, jedan od lažnih poslodavaca rekao je Nikoli da je osiguranje moguće platiti jedino preko srpske ispostave danske osiguravajuće kuće naziva “Tryg”, dok je kontakt išao preko stranice http://www.trygserbia.com.

“Nazvao sam na broj telefona, javila se jedna djevojka i rekla da će mi poslati policu preko brze pošte, kako bi ostao pisani trag. To me je dodatno uvjerilo pa sam pristao. Polica je zaista stigla preko brze pošte, podigao sam je i platio. Međutim, na polici nije bilo moje ime, već ime D. A. iz Pirota, koji je također trebao ići u Dansku. Dejan mi je rekao da je došlo do greške i da ćemo zamijeniti police u autobusu”, objašnjava prevareni radnik.

Autobus se nikada nije pojavio

Prevareni Nikola govori da su se okupili 13. studenog u 17 sati na parkingu hale Čair jer su odande trebali krenuti za Dansku. No, Nikoli je već cijela situacija počela smrdjeti.

“Znao sam već tada da od odlaska nema ništa jer se ni Dejan, ni drugi poslodavac iz oglasa, Mario, od tog jutra više nisu javljali na telefone ,a stranica ‘osiguravajuće kuće’ je od tada nedostupna. Pretpostavljam da je broj prevarenih daleko veći. Trebalo je da tog dana u 20 sati skupimo putnike u Beogradu, a potom i u 21 sat u Novom Sadu, pa je moguće da ima 50 ili 60 prevarenih, možda i više. Odlučio sam slučaj prijaviti policiji. U Nišu su mi rekli da kaznenu prijavu podnesemo svatko u svom gradu pa sam to i učinio u Kuršumliji. Preko kurirske službe sam provjerio i dobio informaciju da je novac koji sam uplatio osiguravajućoj kući za navodno osiguranje podigao netko u Beogradu, pa se nadam da će ih policija pronaći”, govori on.

‘Poslodavci’ nedostupni

Novinari Blica su pokušali dobiti Dejana i Marija, ali nisu uspjeli jer su nedostupni. Kako je prevareni radnik i rekao, stranica lažne osiguravajuće kuće nije dostupna baš kao i “poslodavci”.

