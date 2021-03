Mladić objašnjava da je do problema došlo jer je njegova fotografija na svim dokumentima stara pet godina, a u međuvremenu je pustio bradu koju nosi već dvije godine

Nikola Marković (24) bio je 8. ožujka uskraćen za polaganje vozačkog ispita u jednoj autoškoli u Beogradu. U razgovoru s portalom N1 Srbija, mladić je ispričao kako je došlo do toga da nije smio izaći na vozački ispit.

“Došao sam u autoškolu na ispit iz teorije za A kategoriju, a kada sam policajcu dao na uvid svoje dokumente rekao mi je da ne mogu polagati. Na moje pitanje zašto, odgovorio je da ne može da me identificira zbog brade. Pitao sam ga šali li se, a on mi je na to odbrusio da se udaljim iz učionice”, ispričao je 24-godišnjak, prenosi N1.

Mladić objašnjava da je do problema došlo jer je njegova fotografija na svim dokumentima stara pet godina, a u međuvremenu je pustio bradu koju nosi već dvije godine. Nitko, rekao je mladić, mu nije u te dvije godine rekao da zbog brade mora mijenjati fotografiju na dokumentima.

Može prijeći s dokumentom preko granice, ali ne polagati ispit

“Tu je bio i direktor autoškole, koji mi je također rekao da ću moći polagati tek kad se obrijem. Odgovorio sam im da se ne želim obrijati jer i s bradom najnormalnije prelazim granicu, a problem s identifikacijom nisam imao ni kada sam bio legitimiran prilikom rutinske kontrole u prometu. Policajac se odbio predstaviti”, govori Nikola uz navode da je policajac kršio epidemiološke mjere jer nije nosio zaštitnu masku na polaganju.

Mladi Beograđanin tvrdi da mu je prije nekoliko tjedana izdana i vozačka dozvola s novom kategorijom i tada službenici MUP-a Srbije nisu zahtijevali da se opet fotografira zbog brade. Kaže da su iskoristili njegovu staru fotografiju.

“Zaista ne vidim razlog zbog kojeg ne mogu polagati taj ispit, pa sam nazvao Ministarstvo unutarnjih poslova. U telefonskom razgovoru su mi rekli da postoji zakon koji to regulira i da moram da promijeniti fotografiju na osobnim dokumentima ukoliko hoću nositi bradu ili dužu kosu. Dodali su i da su u autoškoli bili u obvezi da me prije polaganja upozore da neću moći polagati ukoliko se ne obrijem, što oni nisu učinili. Kada sam prijavljivao ispit, u autoškoli su mi tražili na uvid dokumente i tada mi ništa nisu rekli“, naglašava Nikola, koji planira ponovno izaći na ispit iz teorije u istoj autoškoli, piše N1.

Odgovor autoškole: ‘Neka se žali MUP-u, nema to veze s nama’

Novinari N1 Srbija su Nikoline navode pokušavali provjeriti i u autoškoli, gdje nisu bili posebno raspoloženi za razgovor o slučaju mladića s bradom.

“Treba se žaliti MUP-u, oni su ga izbacili, ne znam zašto se žali vama i nama. Postoji pravilo da vaš osobni opis mora biti isti kao na osobnoj iskaznici. On je imao dužu bradu nego na fotografiji u osobnoj iskaznici, pa ga je policajac udaljio s polaganja. To nema nikakve veze s nama”, odgovorili su u autoškoli, negirajući da su imali bilo kakvu obvezu upozoriti polaznika škole da neće moći polagati ispit zato što je promijenio izgled.

MUP Srbije nije odgovorio novinarima

Nikola nije imao konkretan odgovor na novinarsko pitanje N1 Srbija o tome hoće li na iduće polaganje vozačkog ispita doći obrijan. “Ne znam, iskreno. Pokušao bih još jednom ovako, ali će me sigurno ponovno udaljiti”, komentirao je mladić.

Novinari nisu dobili komentar MUP-a Srbije u vezi policajca da učenika autoškole izbaci s polaganja. K tome, u pitanju koje su novinari N1 Srbija uputili MUP-u stoji i ono koje se odnosi na to imaju li službenici MUP-a diskrecijsko pravo odlučivati je li i u kojoj mjeri došlo do promjene izgleda legitimirane osobe.

No, od odgovora nije bilo ništa.