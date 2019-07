NIKAD NE RADE SAMI I KOŠTAJU KAO SUHO ZLATO: Tko su srpski plaćeni ubojice i zašto ih se dijeli u četiri kategorije?

Plaćene ubojice mogli bi se podijeliti u dvije grupe jer se najviše razlikuju po načinu pripreme za svoju karijeru

Pojam “plaćeni ubojica” prosječnog čovjeka uglavnom asocira na scene iz filmova gdje čovjek sa snajperom i u odijelu s krova zgrade nišani političara, mafijaša ili nekog trećeg. No, nosili odijela ili ne, najviše plaćenika iz Srbije dolazi iz Vojvodine, a njihova cijena varira o uspješnosti prethodno odrađenih poslova, kompleksnosti zadatka, ali i mete, piše Blic.

Oni uz sebe imaju i pomoćnike koji obavljaju logistički dio posla. Najviše plaćenih ubojica krije se u Republici Srpskoj. Plaćenici koji haraju regijom obavljaju najprljavije poslove za organizirane bande te bi se komotno mogli podijeliti u dvije grupe – staru i novu generaciju i to po principu obuke i rada u četiri grupe.

‘NAJBOLJI SRPSKI IZVOZNI PROIZVOD’: Plaćeni ubojice koji siju strah od Balkana do Španjolske

“Nove” i “stare” plaćenike razlikuje priprema za “zanat”

Plaćene ubojice mogli bi se podijeliti u dvije grupe jer se najviše razlikuju po načinu pripreme za svoju karijeru. Plaćenici iz starije generacije odrasli su u ratnom ili poslijeratnom okruženju te su od najmlađih dana obučeni baratiti oružjem. Oni znaju sve – od pucanja iz puški i pištolja pa do postavljanja i aktiviranja eksploziva.

“Naučili su sve ono što je neophodno da bi dobro radili taj posao i da ne budu identificirani i uhićeni. Pažljivo se biraju automobili, vodi se računa kako sjede u automobilu kako iza njih ne bi ostao neki biološki trag. Događa se da su i u specijalnim odijelima upravo iz razloga da iza njih ne bi ostao neki trag, kao što je, recimo, dlaka. Detaljno prouče okolinu, video nadzore, sve ono što može poremetiti njihov plan”, objasnio je za Blic izvor blizak sigurnosnim službama.

Prema riječima izvora, vrlo je teško naći profesionalnog ubojicu te da njegova cijena ovisi o meti. Plaćenici iz nove generacije imaju nedovoljnu obuku i niti malo profesionalnu jer su stasali na ulicama, popravnim domovima i zatvorima. Oni su ljudi s kriminalnom prošlosti koja se najbolje vidi u njihovom nasilničkom ponašanju.

NOVA GENERACIJA PLAĆENIH UBOJICA HARA BALKANOM: Rođeni u ratnom okruženju Jugoslavije i u drilu od malih nogu

“Plaćeni” i “profesionalni” ubojica nije isti pojam

“Javnost u Srbiji često miješa kategorije profesionalnog i plaćenog ubojice. Plaćenici su mahom ljudi s margine, ranije uhićeni zbog nekih naizgled sitnijih kaznenih djela kao što su krađe. Nerijetko oni su ‘preobraženi’ u zatvoru. Iskusniji kriminalac, poslije procjene da je pogodan za vrbovanje, uzima ga pod svoje, i kako je ovaj materijalno ugrožen, nudi mu novac u kantini, pakete… Tako ga pridobije, i po izlasku iz zatvora ovaj za njega ubija”, objašnjava izvor.

Promatrajući statistiku, u proteklih 10 godina srpski kriminolozi i ljudi iz struke primijetili su da je u Srbiji najviše plaćenika iz Vojvodine. Drugi po redu su oni s juga Srbije, a posljednji su plaćenici iz Beograda. Jedan od sugovornika za Kurir je objasnio da među plaćenim ubojicama postoji određeni kodeks – ne ubijaju u svom rodnom mjestu.

PROFIL PROFESIONALNOG BALKANSKOG UBOJICE: ‘Ne izlaze, ne drogiraju se, ne bave se kriminalom i, najbitnije, ne hvale se’

Četiri kategorije plaćenika

Kriminolog Dobrivoje Radanović kazao je za Kurir da se plaćenici dijele u četiri kategorije. U prvu kategoriju spadaju oni najprofesionalniji pa samim time i najplaćeniji i to su pripadnici službi koji više ne rade u državnoj strukturi. Druga grupa pripala bi, kaže Radanović, plaćenicima koji su sudjelovali u ratovima na sprskim prostorima koji su lako dostupni i metu likvidiraju uglavnom eksplozivom.

“U treću grupu spadaju pripadnici klanova, koji su uključeni u narko kriminal. Zaduženi su za utjerivanje dugova, naplatu, ali i da ubiju nekoga zbog prevare ili osvete. Imaju kriminalnu karijeru nasilnog tipa, ali dolaze iz različitih socijalnih struktura i porijeklom su Srbi ili Crnogorci”, objašnjava kriminolog. U četvrtoj skupini su stranci koji su se pojavili na Balkanu. Radanović tvrdi da oni nisu dio organizirane grupe nego ih angažiraju za poseban zadatak.

ZLOGLASNI SRPSKI PLAĆENI UBOJICA MOŽDA SE SKRIVA U HRVATSKOJ: U pet mjeseci ostavio krvav trag kroz Europu

Cijena ubojstva

Plaćenićki tim sastoji se i od čistača što znači da profesionalni ubojica nikada ne ide sam obaviti zadatak. Čistači odlaze na mjesto zločina nakon ubojstva i uklanjaju eventualne tragove. No, često su tu i “menažderi” koji ugovaraju poslove i cijenu. Cijena naravno varira i ovisi o velikom broju faktora. U igri su sume novca i to od desetina pa sve do stotina tisuća eura. U medijima se pojavila informacija da je ubojstvo Saše Cvetanovića, glavnog optuženog za ubojstvo Nikole Bojovića (brata Luke Bojovića), ponuđena svota od nevjerojatnih 600.000 eura.

Upućeni kažu da ta cijena uopće ne treba čuditi jer na nju utječe to koliko je komplicirano izvršiti likvidaciju, prikriti dokaze, pobjeći s mjesta događaja ili države, ali i mogućnosti uhićenja. Cvetanovića je čuvala policija pa je jasno zašto je njegova glava procijenjena na više od pola milijuna eura. Međutim, s druge strane, Cvetanović je prilikom uhićenja priznao da je za ubojstvo Nikole Bojovića dobio 30.000 eura.

Crnogorska “Pobjeda” objavila je podatak koji se zasniva na optužnom aktu od 100 stranica u kojem se govori o suradnji crnogorskih i albanskih klanova. Naime, glava policajca je ucijenjena na 100.000 eura. Čaršijske priče govore i da ima plaćenika koji bi likvidaciju izvršili i bez novca, nego iz gušta. Tako i dalje kruži priča da je Vojislav Raičević mogao ubiti nekoga za besplatno, samo ako mu je bio antipatičan.

OSVETA ZEMUNSKOG KLANA: Izrešetan brat osumnjičenog za ubojstvo srpskog mafijaša Nikole Bojovića