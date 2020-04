NIJEMCI SU TOTALNO POMAHNITALI, KRADU WC PAPIR I NA GROBLJIMA: Tamo i dalje vlada pustošenje toalet papira

Proizvodnja i logistika je kapitulirala pred tolikom potražnjom

Pandemija koronavirusa je prouzročila nestašice nekih artikala u njemačkim trgovinama poput toaletnog papira, a to ide tako daleko da čak i groblja prijavljuju krađe ove trenutno u Njemačkoj dragocjene potrepštine.

“I do sada se kralo s groblja, oduvijek su nestajali metali poput bakra ili mesinga. Ali da se sada iz WC-a na groblju krade toaletni papir, to još nismo doživjeli”, kaže za dnevnik WAZ Reinhold Adrian, koji je u gradskoj upravi Duisburga zadužen za gradska groblja.

Kako bi stali na kraj ovoj pojavi vlasti su odlučile toalete na grobljima otvoriti samo za vrijeme trajanja pogreba.

Od početka izbijanja krize zbog pandemije koronavirusa u njemačkim trgovinama u pravilu nema nestašica, osim nekoliko artikala: brašno, kvasac, tjestenina, riža i toaletni papir. I dok se opskrba ostalim potrepštinama stabilizirala, toaletni papir i dalje ostaje deficitarna roba koja “plane” čim se pojavi na policama trgovina.

Porast potražnje od 700 posto

“Od veljače smo zabilježili porast prodaje toaletnog papira za 700 posto”, kaže Christian Boettcher, glasnogovornik Saveza njemačkih trgovina živežnih namirnica (BVLH).

Kako objašnjavaju u lancu drogerija DM, toaletni papir spada u one artikle koji se naručuju unaprijed i na osnovi iskustava prijašnjih godina. Za razliku od dobavljača živežnih namirnica, koji mogu brže reagirati na porast ili pad potražnje, kod toaletnog papira je to drugačije. Proizvodnja i logistika je kapitulirala pred tolikom potražnjom.

Iako lanci supermarketa objašnjavaju kako toaletnog papira ima dovoljno u skladištima, kupci i dalje stvaraju zalihe tako da su police i dalje prazne. Većina trgovačkih lanaca je uvela pravilo po kojem jedan kupac može kupiti samo jedno pakiranje toaletnog papira.

No ni to nije pomoglo. Ljudi se snalaze tako da više članova obitelji odlazi u kupovinu i tako stvara višemjesečne zalihe.

U Bergneustadtu, na zapadu Njemačke, policija je neki dan morala privesti jednu 54-godišnjakinju koja je izazvala incident u trgovini nakon što su ju upozorili kako može kupiti samo jedno pakovanje toaletnog papira.

Toaletni papir kao sigurnost

No otkuda tolika pomama građana Njemačke upravo za ovim artiklom?

“Kada se nađemo u situaciji u kojoj se osjećamo nemoćnima, kada nas obuzmu brige za budućnost, tada mnogi traže neki segment gdje mogu imati stvari pod kontrolom. A zaliha toaletnog papira simbolizira tu kontrolu”, objašnjava psiholog Michael Huppertz za Njemačku novinsku agenciju (dpa). Stvaranje zaliha nekima pomaže i u svladavanju straha.

Zapravo nitko ne želi stvarati zalihe, ali isto tako, kako objašnjava Anja Achziger, koja je specijalizirana za psihologiju ekonomije, nitko ne želi ostati bez ovog važnog artikla. No čak i one koji se drže po strani odjednom uhvati panika pa i oni sami stvore zalihu, ako im se za to pruži prilika.

Njemački mediji ovih dana javljaju kako je stvaranje zaliha “kulturni fenomen” koji se razlikuje od zemlje do zemlje. I dok su u Italiji kupci posljednjih dana često stajali pred praznim policama u odjelu za vino, u Nizozemskoj su prodavači zabilježili povećanu potražnju za marihuanom. U Njemačkoj je toaletni papir u međuvremenu postao simbolom krize u doba koronavirusa.