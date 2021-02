NJEMAČKI MINISTAR OD STRUČNJAKA TRAŽIO NAJCRNJE SCENARIJE DA OPRAVDA TVRDI LOCKDOWN: ‘Mentalna i sustavna kontrola’

Njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer angažirao je znanstvenike da podacima podignu razinu straha od koronavirusa kako bi mogao implementirati radikalne epidemiološke mjere

Njemački su mediji ponovno objavili informacije koje bi mogle uzrokovati kontroverze u tamošnjoj javnosti. Naime, nakon što su upravo oni objavili kako je cjepivo AstraZenece neučinkovito kod starijih osoba, Die Welt je objavio je članak u kojem tvrdi da je njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer angažirao znanstvenike da podignu razinu straha od pandemije koronavirusa. Time je nastojao kontrolirati stavove građana koji bi se mogli usprotiviti radikalnim epidemiološkim mjerama i zatvaranju.

Novinari Die Welta svoje teze temelje na korespondenciji koja datira iz ožujka i travnja 2020. godine, odnosno iz vremena kad je Njemačka bila u prvom zatvaranju. Nju je medijima poslala grupa njemačkih odvjetnika koja se izborila za pristup inače tajnom razgovoru. Seehofer je tada bio zabrinut zbog mogućeg prebrzog otvaranja te je dao ovlasti državnom tajniku Markusu Kerberu da kreira plan za provedbu strogih epidemioloških mjera.

‘Mentalna i sustavna kontrola’

Kerber je poslao e-mailove na adrese više znanstvenika na sveučilištima i institutima, tražeći od njih da mu napišu najgore moguće scenarije, kako bi imali “mentalnu i sustavnu“ kontrolu situacije te mogli planirati “mjere preventivne i represivne prirode“. Znanstvenici su isporučili veliku količinu sugestija, među kojima su i prijedlozi kako osigurati “strah i poslušnost populacije“. Kampanja je, primjerice, trebala uključiti slike umirućih ljudi, koji su ostali izvan jedinica intenzivne njege.

Znanstvenici su pregovarali i o tome kakvu smrtnost nakon zaraze koronavirusom treba spominjati. Institut Robert Koch predložio je 0,56 posto, dok je s instituta RWI stigao prijedlog kako treba govoriti o 1,2 posto. Obje su brojke više od stvarne smrtnosti od COVIDA-19 u Njemačkoj. Njemački su dužnosnici na kraju u strateški dokument uvrstili obje brojke, ali su za najgori scenarij uzeli prognoze instituta RWI.

ZeroCovid pokret

Seehofer je u prvom dijelu prošle godine nekoliko puta upozorio kako bi se bez radikalnih mjera moglo zaraziti 70 posto populacije, a mrtvi bi se mogli brojati u milijunima. To je bio i zaključak korespodencije sa znanstvenicima. No, Njemačka je do danas zabilježila oko 62.500 preminulih zbog posljedica zaraze koronavirusom.

Iako se sve događalo u prvom valu zaraze, posljedice se osjete i u drugom. Naime, takozvani “ZeroCovid” pokret je sve organiziraniji te je počeo imati vidljiv utjecaj na donositelje odluka. Njihova je temeljna ideja plasirati narativ koji će omogućiti provođenje radikalnih epidemioloških mjera, kako bi se u potpunosti eliminirao koronavirus, pritom ne mareći za ekonomske i društvene posljedice.

