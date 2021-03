NIJE MOGLO BEZ SKANDALA: BH ministrica popljuvala Vučićevu donaciju: ‘Ta cjepiva koriste siromašne zemlje, budimo oprezni’

Nakon što je Aleksandar Vučić došao u Sarajevo s donacijom od 5000 doza AstraZenecina cjepiva, ministrica vanjskih poslova BiH, Bisera Turković, ustvrdila je kako se radi o cjepivu za siromašne te kako ona nije kriva što Federacija BiH dosad nije nabavila nijednu dozu

Bosna i Hercegovina dočekala je još jednu donaciju. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić u utorak je posebnim letom iz Beograda stigao u Sarajevo te osobno uručio 5000 doza cjepiva AstraZenece tamošnjim vlastima. U zračnoj luci dočekali su ga članovi Predsjedništva BiH, Milorad Dodik i Šefik Džaferović, dok su se Željko Komšić i tamošnja ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, uz druge dužnosnike, kasnije susreli s Vučićem. Nakon kraćeg sastanka, Vučić i sva tri člana Predsjedništva izašli su pred novinare.

“Da ne živimo za to da opanjkavamo i olajavamo jedni druge pred europskim ili svjetskim čelnicima, da ne govorimo iza vrata, iza leđa jedni o drugima sve najgore zato što smo jedni drugima najpotrebniji. Zato što mi u Srbiji ne možemo biti sretni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu sretni”, poručio je predsjednik Republike Srbije.

Zahvalnost unatoč kritikama

Ostalima je preostalo zahvaliti se na donaciji, iako su neki od njih svjesni negativnih kritika koje će uslijediti, javlja N1. Neke od njih, ispostavit će se, uslijedit će samo nekoliko minuta kasnije.

“Zahvalnost predsjedniku Vučiću i Srbiji na ovoj pomoći, ja znam da će to izazvati različite komentare, zajedljive, neki će čestitati, neki će zahvaljivati, kako god to da bude, ali bih zamolio ljude da razmisle samo o jednom, ako samo jedna od ovih 5 tisuća cjepiva, ili deset potencijalno, o čemu smo razgovarali, spasi jedan život, nekome u BiH, sve vrijedi”, poručio je Komšić, a Džaferović je iskoristio priliku da podsjeti kako je BiH ranije pomogla Srbiji.

“Bosanskohercegovačka solidarnost je mnogo puta do sada iskazana, evo ja ću samo, referirajući se na ovu pandemiju spomenuti odlazak liječnika i medicinskih radnika iz BiH u Novi Pazar, kada je tamo pandemija bila na vrhuncu”, naveo je Džaferović.

Cjepivo za siromašne

Na pitanje novinara smatraju li Vučićevu donaciju političkim porazom, pogotovo u Federaciji BiH, čije vlasti dosad samostalno nisu nabavile nijednu dozu cjepiva, Dodik je okrivio tržište, COVAX, ali i medije. Ministrica Turković, pak, nije vidjela niti svoju, niti krivicu vlasti u BiH. Štoviše, ustvrdila je kako je lako nabaviti AstraZenecino cjepivo Covidshield iz Indije ili Sputnik V iz Rusije, a onda ispalila da Covidshield, kojeg je Srbija donirala BiH, koriste siromašne zemlje i da treba biti oprezan. Vučić i Dodik su bili spremni uzvratiti.

“Pa evo ja sam ponudio. Tražite koje hoćete, poslat ćemo vam u roku od deset dana koje hoćete cjepvio, ali ne mislim da je problem u cjepivu jer je AstraZeneca odlično cjepivo. Nego kad ljudi ne znaju što da kažu, onda hajde možemo lupiti što nam padne na pamet zato što ćemo uvijek imati dovoljno nacionalistički opredijeljenih ljudi koji će doći da ga pljunu”, poručio je Vučić, a Dodik se nadovezao.

“Smatram da je ova izjava potpuno glupa i nepotrebna i apsolutno ne ide u prilog onog o čemu smo mi razgovarali, a to je da širimo što je moguće više dobre odnose i da ih razvijamo. I naravno slažem se potpuno s Vučićem oko ovoga, ako Europa nešto i manje učini onda se to ovdje pravi viješću koja traje mjesecima, a kada neko tko ima i vlastite potrebe, kao što je Srbija pokaže svoju solidarnost, onda se u to sve sumnja”, dodao je.

Bisera Turković je u tom trenutku na sarajevskom aerodromu ostala sama sa svojim izrečenim “biserima”. U obranu njenog stava apsolutno nitko nije stao.

