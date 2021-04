‘NIJE IZOSTALA ZADOVOLJAVAJUĆA IMUNOSNA REAKCIJA’: BioNTech siguran u učinkovitost cjepiva u borbi protiv indijske varijante

‘BioNTech je do sada već testirao svoje cjepivo na više od 30 različitih varijanti i nijedanput nije izostala zadovoljavajuća imunosna reakcija’, rekao je osnivač i direktor laboratorija BioNTech, Ugur Sahin

Osnivač i direktor laboratorija BioNTech, Ugur Sahin, u srijedu je rekao da je “siguran” u učinkovitost svojeg cjepiva, razvijenog s američkom tvrtkom Pfizer, u borbi protiv indijske varijante koronavirusa.

Premda testiranja još traju, “indijska varijanta ima mutacije koje smo već proučavali i protiv kojih je naše cjepivo djelotvorno”, rekao je Sahin na online konferenciji za novinare.

Indijska varijanta otkrivena u najmanje 17 zemalja

Varijanta B.1.617, koju zbog prvog pojavljivanja u Indiji češće nazivaju indijskom, dosad je otkrivena u “najmanje 17 zemalja”, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države, Belgija, Švicarska i Italija, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Uvjeren sam da će cjepivo i dalje biti sigurno uporište protiv covida-19, rekao je Sahin. BioNTech je do sada već testirao svoje cjepivo na više od 30 različitih varijanti i nijedanput nije izostala “zadovoljavajuća imunosna reakcija”, dodao je.

Direktor njemačkog start-upa specijaliziranog za glasničku RNA, koji je postao globalni pionir u imunizaciji, najavio je i da bi njegovo cjepivo, koje se u zemljama EU-a i u Sjedinjenim Državama koristi od prosinca prošle godine, uskoro trebalo dobiti odobrenje i kineskih zdravstvenih vlasti. “Još uvijek imamo nekoliko otvorenih pitanja na koja odgovaramo”, no “autorizacija do srpnja vrlo je vjerojatna”, kazao je znanstvenik.

Rekao je i da se zalaže za ublažavanje restriktivnih mjera kada su posrijedi osobe koje su se cijepile, no “takav potez ne bi trebao uslijediti prebrzo, jer će se u suprotnom stvoriti ozračje zavisti”. Kad bi se do kraja svibnja i tijekom lipnja cijepilo 50 do 60 posto Europljana, takva bi ublažavanja mjera, “znanstveno razumna, mogla obuhvatiti velik dio populacije”, ocijenio je Sahin.

