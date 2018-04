Foto: Foto: Screenshot Youtube The Cosmos News

Nikad nije baš utješno kada čujete da neki od vrhunskih svjetskih znanstvenika kažu nešto poput ‘Nikad ranije nisam vidio ovako nešto’. No srećom, ova zbunjujuća fotografija rupa na arktičkom ledu više je samo zanimljiva zabava za mozak nego što je veliko otkriće, piše CNN.

Sudar ledenih santi stvorio je nazubljeni greben

Fotografija je snimljena u Beaufortskom moru u blizini Arktičkog oceana, a snimili su ju pomoću NASA-ine operacije Ice Bridge. Svake godine tijekom te operacije, flota istraživača leti iznad obje polarne regije i snima detaljne i fascinantne slike na najneposjećenijim lokacijama na Zemlji. U sredini ove fotografije vide se tri točke: to su rupe u ledu. S njihove lijeve strane vidi se ono što NASA naziva ‘valovitim značajkama’, a s desne je vertikalna linija. Takva se linija pojavljuje kada se ledene sante sudaraju, stvarajući nazubljeni greben na mjestu njihova spajanja. No velik interes NASA-e pobudile su rupe u ledu.



Nekoliko teorija o uzroku rupa na ledu

‘To je definitivno područje tankog leda jer se vidi linija u blizini rupa, a boja je dovoljno siva, što ukazuje na to da postoji tanki snježni pokrivač’, rekao je znanstvenik projekta Ice Bridge, Nathan Kurtz. ‘Nisam siguran kakva bi dinamika mogla dovesti do polukružnih obilježja koja okružuju ove rupe u ledu. Nikad prije nisam vidio ovakvo što’, dodao je. Zasada postoji nekoliko teorija o tome što bi to moglo biti: rupe bi mogle biti rezultat toplih voda koje teku ispod leda, ili ih je možda načinio neki morski sisavac koji se podigao ispod ledene površine u potrazi za zrakom.