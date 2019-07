NEZAMISLIVO, ALI ONI NEMAJU VODE! Grad ima više ljudi od Hrvatske. Zatvorene škole, ljudi rade od doma, a ni hotelskim gostima nije bajno

Brojni stanovnici grada čekaju satima u redovima kako bi napunili vodu s vladinih cisterni

Prvi vlak s vagonima vode u petak je došao u indijski grad Chennai, industrijsko središte s 4,5 milijuna stanovnika koje već mjesecima pati od nestašice vode. Vlak s 50 vagona dopremio je 2.5 milijuna litara vode u grad na jugoistoku Indije, a očekuje se kako će isti vlakovi pristizati i idućih dana, prugama koje su oslobođena za njihovo kretanje, kazali su iz željeznice.

Vlak je za pet sat prešao 217 kilometara puta između Jolarpettaija i Chennaija. Voda je napunjena kod brane Mettur, jedne od najvećih u Indiji. Rezervoari koji su dosad osiguravali zalihe vode za Chennai, ovoga su ljeta presušili.

Čekaju satima u redovima da napune vodu s cisterni

Chennai je smanjio vodu iz vodovoda za 40 posto, dok je svakog dana cisternama osiguravao ograničene zalihe vode.Zbog nestašica vode zatvorene su neke škole, a nekoliko je kompanija zamolilo svoje zaposlenike da rade od doma. Hoteli racionirano daju vodu gostima.

Brojni stanovnici grada čekaju satima u redovima kako bi napunili vodu s vladinih cisterna.

Vlada Tamil Nadua, čija je prijestolnica Chennai, pokušava za stanovnike osigurati minimum od 525 litara vode po danu, javlja NDTV.

Ovako će biti sve do prosinca?

U regiji monsunske kiše padaju isključivo tijekom razdoblja između listopada i prosinca te se ne očekuje da će se situacija poboljšati do tada. Opskrba vode vlakovima trebala bi stabilizirati situaciju do tog razdoblja. Chennai je jedan od 21 indijskog grada za koji je vladin “think tank” Niti Ayog predvidio da će ostati bez vode do 2021.