NEZAKONITO NAPLAĆIVAO KUPANJE NA PLAŽI: ‘Ovđe se nećeš kupat’… je*at ćeš me u usta’

‘Je*at ćeš me u usta’, ‘Ovđe se nećeš kupat’ samo je dio živopisnog rječnika kojim je Crnogorac častio kupače na budvanjskoj plaži.

Prije nekoliko dana Crnogorka je objavila snimku u kojoj joj zakupac štanda i suncobrana, prijeti kako se ne smije kupati na plaži Perazića Do. Tvrdio je da ne smije ležati na svom ručniku, nego da mora iznajmiti ležaljku. Od njega, naravno.

“Nećete se kupati ovđe” rekao joj i nastavio joj tvrditi kako se ne može kupati ispred mobilijara i kako stoji tabla da ne smije. Ona mu odgovara kako se eto, baš hoće kupati, i rekla mu neka se makne.

“Ma možeš da crkneš”, odbrusila mu i nastavila “Kako te nije sram da dođeš ovdje i tjeraš mještane”, odrješita je Crnogorka.

U drugoj snimci iznajmljivač u sličnoj raspravi, sa sličnim riječima i s nezaobilaznim čikom u rukama još jednom mještanu objašnjava kako se ne smije kupati na ovoj plaži. Kada mu ovaj objašnjava da 50 plaže mora biti slobododno, iznajmljivač mu odgovara da je tih 50 posto tamo – pokazujući prema stijenama.

Kako piše Blic, nakon njene objace i prijave nadležnima, zakupac je kažnjen jer nije poslovao prema zakonu.

No on nije jedini koji se pokušao nezakonito okoristiti. Više mještana požalilo se kako na rampi parkirališta nekadašnjeg hotela stoje ljudi koji naplaćuju parkiranje i to 20 eura. A čim dođu gradski inspektori, naplata misteriozno nestaje, da bi ponovno naplaćivali čim inspektori odu.

Na koncu, komunalno redarstvo je uklonilo rampu. Sporno parkiralište trebalo je biti parkiralište hotela koji još nije izgrađen, no na koncu se odustalo od gradnje zbog imovinsko pravnog spora.