NEW YORK TIMES ŠOKIRAO SRBIJU: Potkrala im se greška – napisali su da je Vučić optužen za ratne zločine

The New York Times proglasio je na Twitteru Aleksandra Vučića ratnim zločincem u najavi tekst o otkazivanju sastanka u Washingtonu

Utjecajni američki list The New York Times šokirao je Srbiju nakon što je na Twitteru objavio kako je sastanak u Washingtonu otkazan jer je lider Srbije Aleksandar Vučić optužen za ratne zločine, prenosi Kurir.

Naime, u najavi na Twitteru teksta o otkazivanju sastanka Beograda i Prištine u Washingtonu The New York Times je napisao kako je do otkazivanja došlo jer je “lider Srbije optužen za ratne zločine”, iako u podnaslovu ispod slike piše da se radi o “lideru Kosova”.

Najavu su mnogi komentatori kritizirali, skrenuvši pažnju da se radi o netočnom navodu. Međutim, navod je promijenjen tek nakon nekoliko sati, tako da sada ispravno piše kako je lider Kosova Hashim Thaci optužen za ratne zločine.

The White House had planned to host President Aleksandar Vucic of Serbia and President Hashim Thaci of Kosovo for a peace summit on Saturday. Then Thaci was charged with war crimes.https://t.co/qIw1j5PpSm — The New York Times (@nytimes) June 26, 2020

VUČIĆEVI NAPREDNJACI OSVOJILI OGROMNU VEĆINU U SKUPŠTINI: Oporba optužuje za namještaljku, a pogledajte kako Vučić slavi

Puno grešaka u tekstu

Kurir navodi kako je tekst o otkazivanju sastanka izazvao reakciju glavnog američkog pregovarača Richarda Grenella koji je na Twitteru napisao da je u njemu puno grešaka što ne čudi jer autor s njim nije ni razgovarao. Grenell je također napisao da brzo rješenje kosovskog pitanja nije bio američki prioritet, iako se ta tvrdnja stalno ponavlja u medijima bez dokaza.

Autor teksta i novinar The New York Timesa Patrick Kingsley odgovorio je Grenellu da je od veljače jedanaest puta pokušao od njega dobiti izjavu, ali da mu je Grenell uvijek bio nedostupan. Grenell je to potvrdio rekavši da je odbio komunikaciju zbog Kingsleyjeve pristranosti.

VUČIĆ TIJEKOM VLASTITOG GOVORA PAO U DRUGI PLAN: Pogledajte tipa iza njega, pa zar nije znao da je u kadru?