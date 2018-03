NEVJEROJATNO, ALI ISTINITO: Više od 25 milijuna ljudi se prijavilo za poslove na Indijskoj željeznici

Državne željeznice, koje trenutno zapošljavaju 1,3 milijuna ljudi, priopćile su da otvaraju desetke tisuća novih radnih mjesta.

Oko 25 milijuna ljudi, više od broja stanovnika Australije, prijavilo se za oko 90.000 radnih mjesta na Indijskim željeznicama, što ukazuje na izazove s kojima se suočava premijer Narendra Modi koji je obećao otvaranje novih radnih mjesta tijekom svog mandata.

Modi je došao na vlast nakon izbora 2014., obećavajući pokretanje gospodarskog rasta u trećoj najvećoj ekonomiji Azije i stvaranje novih radnih mjesta. No, njegova inicijativa “Made in India” s ciljem da se poveća udio proizvodnje u indijskom gospodarstvu, koje teži dva bilijuna američkih dolara, sa 17 na 25 posto i otvori 100 milijuna radnih mjesta do 2022., nije do sada polučila rezultate.

Državne željeznice, koje trenutno zapošljavaju 1,3 milijuna ljudi, priopćile su da otvaraju desetke tisuća novih radnih mjesta – strojovođa, tehničara, inspektora tračnica, tesara i raznih drugih zanimanja. Cilj je, tvrde, poboljšati sigurnost četvrte najveće željezničke mreže na svijetu.



“Ovako veliki broj molbi pokazuje da uistinu postoji manjak poslova, ali da Indijci najviše vole poslove u državnim poduzećima. Moramo se odmaknuti od takvog načina razmišljanja”, kazao je Mahesh Vyas, izvršni voditelj u ‘think-tanku’ za ekonomiju CMIE.

Indijske željeznice su najveći poslodavac u državi.