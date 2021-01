NEVJEROJATNE SNIMKE IZ MADRIDA: Španjolsku metropolu pogodila nezapamćena mećava, proglašena uzbuna najviše razine

Proglašena je uzbuna najviše razine jer se nevrijeme očekuje tijekom iduća dva dana

Glavni španjolski grad Madrid okovan je u petak navečer snježnom mećavom, nezabilježenom u posljednjih 50 godina, koja je izazvala kaos u prometu i čuđenje stanovnika naviknutih na blage zime.

Španjolska javna televizija je snježnu oluju Filomenu nazvala “povijesnom snježnom mećavom”. Posljednji put je snijeg tako jako napadao u ožujku 1971.

Nošen hladnim vjetrom prekrio je gradske ulice na kojima nema ralica, a ljudi ispred zgrada ne čiste snijeg jer nemaju lopate.

Stanovnici Madrida deset godina nisu vidjeli snijeg i zatečeni su nastalom situacijom. Zime su ondje obično suhe i sunčane.

“Nevjerojatno”, kaže jedan mladić na ulici u tenisicama nepripremljen za snježne uvjete. Proglašena je uzbuna najviše razine jer se nevrijeme očekuje tijekom iduća dva dana.

“Ispričavamo se no zatvorili smo ranije zbog vremenske nepogode”, piše na vratima supermarketa u širem centru grada.

‘Situacija je jako teška’

Na kružnom toku oko starih gradskih vrata Puerta de Alcalá nekoliko automobila jedva se kreće. Gradska policija poziva stanovnike da ostanu doma osim u nuždi i da ne koriste automobile. Policijska plava svjetla osvijetljavaju puste ulice a policajci nastoje pomoći u nastalom kolapsu.

“Situacija je jako teška. Molim građane da ne izlaze ako doista ne moraju”, rekao je gradonačelnik Martínez-Almeida. “Ovakav snijeg nismo imali u zadnjih 50 godina”, napomenuo je.

Gradski parkovi su zatvoreni zbog straha od rušenja drveća.

Više od 320 autocesta diljem Španjolske djelomično ili potpuno je blokirano dolaskom Filomene. Deseci kamiona stoje uz ceste.

Zračna luka Adolfo-Suárez Barajas je otvorena no letovi planirani za petak kasno navečer su preusmjereni. Do aerodroma se teško probiti iz grada.

“Situacija je najteža u Madridu i okolici”, rekao je španjolski ministar prometa Jose Luis Abalos. “Nikada dosad nismo mobilizirali toliko ljudi da se osigura nesmetan promet”, dodao je. U Madridu i okolnim mjestima živi 6,6 milijuna ljudi.

View from the cockpit of one of the last planes to land in Madrid https://t.co/dj29C1HmpI — Dani 😷 @127.0.0.1 (@danielowski) January 8, 2021

Our patio under a blanket of snow, a scene or a sentence I never thought I would see or say when we moved to Madrid ❄️ ❄️🌨️❄️#NieveMadrid #nieve #sneachta #snow #Madrid pic.twitter.com/v66gTjIao2 — Susan Creamer (@susan_creamer) January 8, 2021