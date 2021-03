NEVJEROJATAN SPLET OKOLNOSTI: Jedan jedini nasukani brod uspio je zaustaviti posao vrijedan milijarde dolara! Sada sve ovisi o – plimi

Svjetska trgovina dnevno je vrijedna 9,6 milijardi dolara i sada čeka plimu koja bi najranije u nedjelju trebala pomoći u odsukavanju jednog od najvećih kontejnerskih brodova na svijetu

Egipat je u četvrtak najavio punu obustavu plovidbe Sueskim kanalom, gdje traju napori da se pokrene divovski kontejnerski brod koji je blokirao plovni put, na jednoj od najprometnijih svjetskih trgovinskih ruta. Brod s panamskom zastavom Ever Given u utorak se zbog pješčane oluje nasukao u kanalu, zbog čega su druga teretna plovila ostala blokirana od prolaska glavnom trgovinskom rutom. Tanker dugačak 400 metara bio je na proputovanju iz Kine prema Rotterdamu. S obzirom da je širok 59 metara, zaustavio je promet u oba smjera na jednoj od svjetskih trgovinskih žila kucavica.

U četvrtak je šef Sueskog kanala (SCA) koji je pod državnom upravom, admiral Osama Rabae, rekao je da će navigacijski promet biti privremeno obustavljen tijekom posljednjih pokušaja da se pomakne Ever Given.

Osam divovskih tegljača je vuklo i guralo brod, ali – ništa

“U nastojanju pokretanja broda osam divovskih tegljača je vuklo i guralo brod”, rekao je Rabae u priopćenju. Nije rekao koliko će dugo trajati napori da se pokrene brod. Trinaest brodova je u srijedu otplovilo iz Port Saida prema jugu.

“Od njih se očekivalo da nastave svoj tranzit kroz kanal prema predviđanjima vezanima uz vrijeme izvršavanja radova flotacije na zaustavljenom plovilu”, rekla je SCA u priopćenju. “No, moralo je doći do primjene alternativnog scenarija prema kojemu bi ova plovila mogla spustiti sidro u području predviđenom za čekanje u Gorkim jezerima, sve dok se plovidba u cijelosti ne pokrene”, dodano je, s referencom na slana jezera koja su dio kanalskog sustava. Akcije da se oslobodi Ever Given mogle bi potrajati nekoliko dana, rekao je jedan stručnjak za online izdanje egipatskih državnih novina al-Ahram.

Trgovina vrijedna milijarde dolara ovisi o – plimi

Inače, Sueski kanal jedan je od glavnih egipatskih izvora prihoda, uz turizam i novčane doznake iseljenika, ali Sueski kanal je iznimno bitan i za svjetsku trgovinu koja u ovim trenucima gubi milijarde dolara.

Naime, svjetska trgovina dnevno je vrijedna 9,6 milijardi dolara i sada čeka plimu koja bi najranije u nedjelju trebala pomoći u odsukavanju jednog od najvećih kontejnerskih brodova na svijetu. Brojka se temelji na procjeni britanskog Lloyda da roba koja dnevno Suezom prolazi sa Zapada vrijedi 5,1 milijardu dolara, a sa Istoka oko 4,5 milijarde dolara, piše Poslovni dnevnik.

Naime, 193 kilometara dugim Sueskim kanalom otvorenim 1869. prolazi oko 10 posto međunarodne pomorske trgovine. Gotovo 19.000 brodova prošlo je njime prošle godine, a kanal je ključni izvor prihoda za Egipat kojemu je lani donio 5,6 milijardi dolara.

Kako piše Bloomberg, operacija odsukavanja divovskog broda dugog 400 metara i teškog 200.000 tona povjerena je dvjema tvrtkama koje slove za svjetsku elitu u tom poslu. U Egipat je pristigla ekipa nizozemske kompanije SMIT Salvage čiji stručnjaci sudjeluju u spašavanjima havariranih brodova po cijelom svijetu. Upućeni izvori tvrde da su egipatske vlasti angažirale i japansku tvrtku Nippon Salvage.

Brod je toliko težak da je u sklopu odsukavanja potrebno isprazniti balastne vode, a vjerojatno će biti potrebno isprazniti i tankove s gorivom. Pomorski stručnjaci tvrde da odsukavanje dodatno komplicira činjenica da je brod zapeo baš u uskom plovnom putu. Naime, Sueski kanal na nekim je mjestima širok svega 205 metara. Najbolja šansa da se brod odsuka neće doći prije nedjelje, odnosno ponedjeljka, kada će plimni val u kanalu dosegnuti vrhunac, ističe Nick Sloane, stručnjak za pomorske havarije.

Ne zna se kada će se promet kanalom normalizirati

On je sudjelovao i u spašavanju kruzera Costa Concordia koji je 2012. udario u talijansku obalu. Uprava Sueskog kanala (SCA) priopćila je da osam remorkera pokušava pomaknuti brod, ali nije komentirala što još čini da Ever Given opet zaplovi. K tome, SCA nije pružila ni neku naznaku kada bi se promet kanalom mogao normalizirati. Kako prenosi Reuters, u odsukavanju je angažirana i nizozemska tvrtka Boskalis, a njezin izvršni direktor Peter Berdowski u izjavi za nizozemsku televiziju je kazao kako brod izgleda “kao golemi kit nasukan na plaži”.

Prema njegovim riječima, odsukavanje će zahtijevati – uz pražnjenje balastnih voda i goriva – i iskrcavanje određenog broja kontejnera te iskopavanje dijela obale u koji je udario Ever Given.

K tome, trebat će i pomoć još remorkera. “Ne možemo isključiti da će sve to trajati nekoliko tjedana, ovisno o situaciji”, naglasio je Berdowski.

Na stotine brodova gomila se u Mediteranu i u Crvenom moru i čekaju

S obzirom da je malo vjerojatno da će Sueski kanal biti odblokiran u narednim danima, pomorski stručnjaci kažu kako će dio brodara vjerojatno usmjeriti brodove na alternativnu rutu, oko južnoafričke obale. A to produžuje plovidbu između Azije i Europe za tjedan dana. Međutim, u posljednja 24 sata GPS signali s brodova pokazuju minimalne promjene njihovih ruta. Prema podacima Bloomberga, u srijedu je 185 brodova čekalo na prolaz kanalom. Od toga su 34 kontejnerska broda te 10 tankera koji prevoze 13 milijuna barela sirove nafte. SCA je priopćila da se 13 brodova koji plove južno od Port Saida usidrilo u području za čekanje na ulazak u kanal.

Blokada kanala kojim prolazi 12 posto svjetske trgovine dodatni je problem za globalne opskrbne lance koji su već ionako pod velikim pritiskom zbog skoka internetske trgovine te nedostatka kontejnera.

“Svakog sata sve se više plovila – uključujući kontejnerske brodove, tankere, RoRo brodove i one za rasute terete – nagomilava u Mediteranu sa sjevera te Crvenom moru s juga. To je još jedan veliki udarac svjetskoj trgovini”, ističe za Bloomberg Jett McCandless, izvršni direktor tvrtke za praćenje dobavnih lanaca project44.

Poremećeni svjetski lanci nabave

Obustava prometa Sueskim kanalom tek je najnovija u nizu nevolja koje su u posljednje vrijeme zadesile brodare, uzrokujući kašnjenja u isporuci robe potrošačima – pandemija je logistički sektor izbacila iz ravnoteže. Logističke tvrtke već mjesecima balansiraju između ogromnih teškoća u prometu zbog pandemije koronavirusa i snažnog skoka potražnje za potrošačkom robom, koji stvaraju logistička uska grla širom svijeta. Najnoviji je izazov nasukani 400-metarski brod Ever Given u Sueskom kanalu, koji je blokirao tranzit više od 30 brodova za kontejnerski prijevoz tereta.

Tegljači ga pokušavaju odsukati, a u jednoj od kompanija za Reuters kažu da bi se manevri mogli otegnuti na nekoliko tjedana.

“Lanci opskrbe već su neko vrijeme pod pritiskom, a sada je veliki kontejnerski brod doslovno blokirao jednu od glavnih ruta svjetske trgovine”, konstatira Joanna Konings iz ING-a.

“Uprava Sueskog kanala pokušava ga osloboditi za promet, zastoj je sve veći, a izostanak inputa izazvat će poremećaj u globalnim lancima nabave”, dodaje Konings.

Prijevoznici zatrpani poslom

Švicarski MSC, drugi brodar u svijetu za kontejnerski prijevoz tereta, tvrdi da je blokada Sueskog kanala pogodila sve velike prijevoznike.

“Kao česti korisnik kanala, MSC vrlo pozorno prati stanje kako bi ažurirao podatke u slučaju da ustrebaju krizni planovi za flotu ili mrežu usluga i kako bi procijenio mogući utjecaj na promet kontejnera na ionako vrlo izazovnom tržištu”, ističu. “MSC-ovi klijenti, čiji teret treba proći kanalom sljedećih dana moraju biti spremni na potencijalne promjene rasporeda”, dodaje se. Izvori u trgovini i otpremi navode da bi, ovisno o tome koliko će dugo trajati, poremećaj u Suezu mogao utjecati i na transport robe azijskih proizvođača do kupaca u Europi.

Leon Willems, glasnogovornik luke Rotterdam, najveće u Europi, naglašava da je potražnja za logističkim uslugama premašivala kapacitete i prije incidenta u Sueskom kanalu. “Posljedice blokade osjetit će sve luke u zapadnoj Europi. Blokada sada traje već 48 sati i nadamo se, i zbog kompanija i zbog potrošača, da će uskoro biti riješena”, kaže Willems. U Antwerpenu logistički kapaciteti za kontejnerski prijevoz tereta preopterećeni su već mjesecima, priča za Reuters direktor lučke uprave Jacques Vandermeiren.

“Poremećaji u globalnom lancu nabave pogađaju sve”, dodaje.

Traže se prazni kontejneri

Eventualni novi poremećaji još bi više pogodili luke u SAD-u, u kojima pretovar već čeka više od 90 bodova, kažu izvori u logističkom sektoru.

Proteklih tjedana cijena prijevoza robe iz Azije na istočnu obalu SAD-a gotovo je udvostručena, premašivši 5.000 dolara po FEU (kontejneri od 40 stopa), a porasle su i vozarine na rutama prema zapadnoj obali, pokazuju podaci S&P Global Platts Containersa. Kontejnerski brodovi dulje čekaju prihvat i istovar u lukama na zapadnoj obali SAD-a nego u onima u drugim dijelovima zemlje, ali i u ostatku svijeta, pokazuje analiza logističke platforme project44.

Glasnogovornica luka New York i New Jersey kaže da zasada ne primjećuju utjecaj blokade u Suezu, ali pozorno prate situaciju.

“Dulja blokada (Sueza) pogoršala bi i aktualni problem globalne nestašice kontejnerske opreme jer su uz brodove zapeli i kontejneri i ne mogu se vratiti u Aziju da bi ih se napunilo novim teretom”, tumači Alan Murphy, izvršni direktor analitičke kuće Sea-Intelligence. “To bi pak moglo pojačati pritisak i potaknuti daljnji rast ionako rekordno visokih vozarina jer se izvoznici nadmeću u očajničkim pokušajima da se domognu malobrojnih praznih kontejnera”, dodaje.