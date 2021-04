NEVJEROJATAN RASPLET PREGOVORA O DODATNIM CJEPIVIMA: Austrijanci se zalagali da dobijemo još doza, pa na kraju bili – protiv

Iako su dogovorene dodatne tranše cjepiva u pet najugroženijih zemalja, Austrija, koja se zalagala za ‘solidarnu raspodjelu’ na kraju je bila, uz Češku i Sloveniju, protiv takvo načina raspodjele

Nakon što je na Odboru stalnih predstavnika država članica Europske unije postignut dogovor o raspodjeli 10 milijuna doza cjepiva Pfizera i BioNTecha u drugom umjesto u četvrtom kvartalu ove godine, Vlada je priopćila kako će do kraja lipnja Hrvatska dobiti dodatnih 747.000 doza.

Portugalsko predsjedništvo Vijeća EU predložilo je da se sedam milijuna tih doza rasporedi po svim zemljama članicama, razmjerno njihovom broju stanovnika, a da se ostatak transferira u pet najugroženijih država, koje su po procijepljenosti ispod prosjeka EU zbog toga jer su najviše naručivale od AstraZenece koja je dosad isporučila tek 30 posto obećanih doza.

Uz Hrvatsku, ovim su profitirale, Bugarska, Slovačka, Latvija i Estonija. Naša će zemlja s dodatnom tranšom cjepiva, uz redovite isporuke koje su najavljene do srpnja, moći cijepiti barem 55 posto odrasle populacije s jednom dozom cjepiva, što je blizu europskog prosjeka.

Austrija prekršila vlastiti prijedlog

No, dogovor nije postignut jednoglasno, jer su protiv bile Austrija, Slovenija i Češka, koje se nisu odrekle svog dijela “u duhu solidarnosti”, kako bi pomogle državama koje imaju najmanju procijepljenost, doznaje Jutarnji. Naime, te zemlje nisu pristale na davanje svog “pro rata” dijela, tako da ćemo mi i ostale četiri zemlje ostati i bez “pro rata” dijela drugih zemalja članica.

Iako se za “solidarnu raspodjelu” najviše zalagao austrijski kancelar Sebastian Kurz, ovim je dogovorom njegova zemlja ostala bez ičega, osim “pro rata” dijela, a njemu je važno nastaviti iznadprosječni kontinuitet cijepljenja, prema kojemu je dosad procijepljeno 16 posto odraslih s jednom i 5,8 posto s dvije doze. Češka je, pak, trebala dobiti svega 140.000 doza, pa je možda i to razlog zbog kojeg nisu pristali na dogovor.

Strani mediji prenose izjavu jednog diplomata koji je poručio da je “Austrija izgubila argumente, dobru volju i prijatelje”. “Ovaj potez i nedostatak solidarnosti od strane Austrije neće biti tako lako zaboravljen”, smatra diplomat.

Veća procijepljenost prije sezone

Iz naše su Vlade, pak, poručili da je stav Hrvatske bio “solidarna raspodjela” cjepiva te da će se ovime još snažnije zaštitit zdravlje građana i omogućiti veća procijepljenost prije turističke sezone. Da sporazum nije postignut, svih 10 milijuna doza bilo bi raspodijeljeno po “pro rata” principu, a u najgorem scenariju one ne bi bile isporučene do kraja godine. Do sada je u EU s jednom dozom procijepljeno 13,4 posto odrasle populacije, a s dvije 5,6 posto. RH ima malo iznad 10 posto procijepljenosti punoljetnog pučanstva jednom dozom.

