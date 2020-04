NEVJEROJATAN OPORAVAK OD KORONAVIRUSA: 97-godišnja Brazilka u 12 dana pobijedila opaku zarazu

Oporavak 97-godišnje Gine Dal Colleto dao je tračak nade za Brazil, u kojemu je pandemija koronavirusa otkrila probleme u zdravstvenom sustavu te zarazile desetke tisuća ljudi

Kada je 97-ogodišnja Gina Dal Colleto 1. travnja bila hospitalizirana sa simptomima koronavirusa malo tko je očekivao da će preživjeti zarazu smrtonosnim virusom. No u nedjelju je ova vremešna Brazilka prošla u invalidskim kolicima kroz vrata bolnice Vila Nova Star u Sao Paolu, praćena pljeskom doktora i medicinskih sestara, te je postala najstarija osoba u Brazilu preživjela od zaraze Covidom-19 u Brazilu, latinoameričkoj zemlji koja je najjače pogođena koronavirusom.

Deseci tisuća zaraženih

Njezin neočekivani oporavak tračak je nade za Brazil, u kojemu je koronavirus razotkrio probleme sustava javnog zdravstva i pokrenuo žestoku političku raspravu o tome kako najbolje onemogućiti širenje zaraze i poduprijeti gospodarstvo zemlje. O preživjeloj Brazilki navodi se da je unatoč visokim godinama prije zaraze živjela sama te da je živjela aktivno baveći se odlaskom u kupovinu, šetnjama i kuhanjem. Od obitelji ima šestero unučadi i petero praunučadi. Tijekom hospitalizacije dobivala je kisik i bila primljena na intenzivnoj njezi.

U Brazilu je u nedjelju umrlo 1223 ljudi zaraženih koronavirusom, 99 više nego li dan ranije, objavilo je ministarstvo zdravstva. Brazil ima ukupno 22.169 potvrđenih slučajeva zaraze.

Bolsonarova ‘mala prehlada’

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, ekstremni desničar i bivši vojni dužnosnik, napada mjere socijalne distance koju su uveli neki guverneri saveznih država pa čak i njegovi zdravstveni dužnosnici. On želi da se gospodarstvo ponovno pokrene argumentirajući to navodima da produljene karantene predstavljaju veći rizik nego li bolest koju naziva “malom prehladom”. To ga je stajalište stajao gubitkom potpore u anketama javnog mnijenja, a Brazilci u brojnim gradovima, zatvoreni u karantenama, udaraju redovito gotovo svake večeri o lonce i tave prosvjedujući zbog Bolsonarova odnosa prema krizi.

