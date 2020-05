NEVIĐENI SKANDAL POTRESA BRITANIJU: ‘Profesor karantena’ uvjerio čitavu naciju da ostane doma, pa se potajno viđao s ljubavnicom

Nakon što je napisao izvješće koje sadržava apokaliptično predviđanje da bi koronavirus mogao ubiti 500.000 Britanaca, ugledni znanstvenik skočio je sam sebi u usta

Britanski znanstvenik poznat kao “Profesor karantena”, koji je uvjerio premijera Borisa Johnsona da nametne mjeru samoizolacije kao odgovor na pandemiju koronavirusa, senzacionalno je napustio svoju poziciju u Vladi nakon što je otkriveno da je on prvi prekršio ograničenja za koja se zalagao, tajno se sastajući sa svojom udanom ljubavnicom, prvi je objavio britanski Telegraph.

SEKS SKANDAL KLJUČNIH LJUDI NAJUGLEDNIJIH INSTITUCIJA: Nude sasvim različita rješenja za koronu, a rivalstvo je krenulo eksplozivnom aferom

Prof Neil Ferguson resigns from role advising government on coronavirus after admitting "undermining" social distancing messaging https://t.co/SRLzoSmu0u — BBC News (UK) (@BBCNews) May 5, 2020

Profesor Neil Ferguson (51) tražio je minimalno dva puta od svoje ljubavnice Antonije Staats (38) da putuje na drugi kraj Londona do njegova doma, unatoč vlastitim lekcijama za 66 milijuna Britanaca o potrebi da se izoliraju kako bi zaustavili širenje virusa koji je ubio 32.375 ljudi.

U izjavi o ostavci, akademik, koji je u braku i ima sina, ali se vjeruje da je odvojen od supruge, priznao je da je “pogriješio u procjeni”, ali i tvrdio kako je vjerovao da je “imun” na bolest jer ju je, naime, već prebolio, piše Daily Mail.

Prof Ferguson's private life is none of my damn business. But the fact that he has condemned 65 million of us to house arrest on the basis of something he plainly can't believe in very strongly – that bothers me. https://t.co/eNvKG8iEhr — Daniel Hannan (@DanielJHannan) May 5, 2020

Društvene mreže ga razapinju

Kritičari su Fergusona prozvali “arogantnim licemjerom” i rekli kako je svojim neodgovornim postupkom “potkopao Vladinu poruku o samoizolaciji” jednoga od najmračnijih dana pandemije, kada je broj smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji dosegao vrhunac u Europi.

Professor Ferguson's excuse is he thought he was immune from COVID-19 after having it – despite there being zero scientific proof people who've had it actually get immunity.

And this guy's the No1 'expert' on whom the Govt's basing its entire coronavirus strategy??????? pic.twitter.com/keFVYru54r — Piers Morgan (@piersmorgan) May 5, 2020

“Nevjerojatno i šokantno. Dakle, Vlada ‘slijedi znanost’ znanstvenika koji čak ni ne slijede svoju vlastitu znanost. Kakva sramota! Izgovor profesora Fergusona je to da je mislio kako je imun na COVID-19 jer ga je prije toga prebolio – usprkos postojanju nula znanstvenih dokaza da ljudi koji su ga imali zapravo dobivaju imunitet. A ovaj je tip ‘stručnjak broj 1’ na kojemu Vlada temelji svoju cjelokupnu strategiju protiv koronavirusa?”, napisao je slavni Piers Morgan na Twitteru.

“Znanstvenici poput njega rekli su nam da to ne smijemo raditi. Dakle, mi moramo raditi kako on kaže, a on radi kako on želi. Sramotno je prekršio vlastite smjernice. Za inteligentnog čovjeka kakvim se smatra, meni je to teško povjerovati”, komentirao je bivši vođa torijevaca, sir Iain Duncan Smith.

“On kaže da je to bila pogrešna procjena, ali ja mislim da tu nije bilo nikakve procjene. Bio je spreman riskirati, ali kad riskirate, ne samo izlažete sebe, već i druge. Nije imao izbora nego podnijeti ostavku, jer je neprihvatljivo da to učini netko tko je postavio pravila i rekao Vladi koje mjere trebaju biti poduzete”, smatra dr. Hilary Jones iz emisije Good Morning Britain.

How Neil Ferguson, the architect of lockdown, was brought down by failing to obey his own rules https://t.co/BHDaXWO3Kr — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2020

Apokaliptično predviđanje za Britaniju

Podsjećamo, Feguson, inače ugledni epidemiolog, direktor Centra za globalnu analizu zaraznih bolesti na Imperial Collegeu u Londonu, napisao je izvješće koje sadržava apokaliptično predviđanje da bi koronavirus mogao ubiti 500.000 Britanaca – uvjeravajući premijera da je nužno staviti zemlju u karantenu od 23. ožujka.

Ipak, 30. ožujka, gđa Staats, koja živi sa suprugom i njihovo dvoje djece u kući vrijednoj 1,9 milijuna funti na jugu Londona, putovala je preko cijeloga glavnog grada kako bi posjetila svojega ljubavnika znanstvenika, koji je tada, očito, upozoravao zemlju da će karantena biti potrebna sve do lipnja.

This is Neil Ferguson 👇 A hypocrite who advised the Govt on lockdown for us all claiming there would be 500k deaths thought it would be ok to bang his mistress Antonia Staats. She travelled twice to his home. This disgrace has now resigned from his Govt post. Shameful! pic.twitter.com/zmj1vSSUBD — тecнpro х¹ (@TechProX1) May 6, 2020

‘Klimava’ opravdanja ljubavnice

Njegova udana ljubavnica, članica ljevičarske kampanje koja je opetovano pljuvala po Borisu Johnsonu i Brexitu na društvenim mrežama, bila je u drugom posjetu profesoru Fergusonu 8. travnja, unatoč tomu što je prijateljima rekla da njezin suprug, akademik u tridesetima, pokazuje simptome koronavirusa, prema pisanju Telegrapha.

Looks like Boris had a very lucky escape. Who else has she called on? #neilferguson pic.twitter.com/u8jBsPNQb8 — Melindi Scott (@melindiscott) May 5, 2020

Gospođa Staats navodno je inzistirala na tome da njezini posjeti znanstveniku nisu bili licemjerni, s obzirom na to da ona smatra kako su njih dvoje u istome kućanstva jer su u “otvorenoj vezi”.

Znanstvenik je dao ostavku u tajnom odboru stručnjaka SAGE, koji savjetuje premijera, ali čini se da Imperial College London stoji uz njega. S fakulteta su izjavili da se danas profesor Ferguson “nastavlja usredotočavati na svoje važno istraživanje”.