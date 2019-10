NEVIĐENE SCENE: Pogledajte kako policija u BiH vodi tisuću ilegalnih migranata do kampa blizu hrvatske granice

Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-senskog kantona u ponedjeljak je krenulo u akciju seljenja ilegalnih migranata koji su boravili na javnim površinama Bihaća te napuštenim objektima i objektima koji nisu registrirani za pružanje smještaja

Rijetko viđen prizor dogodio se u BiH kada je policija vodila tisuću ilegalnih migranata u kamp Vučjak. Naime, kako piše Uskinfo.ba, ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-senskog kantona u ponedjeljak je krenulo u akciju seljenja ilegalnih migranata koji su boravili na javnim površinama Bihaća te napuštenim objektima i objektima koji nisu registrirani za pružanje smještaja.

U ponedjeljak je prebačeno oko 250 migranata u kamp Vučjak. Nakon što je 400-500 migranata prebačeno do 16 sati, redakcija Uskininfo.ba primila je poziv koji je zvučao nevjerojatno – dobili su informaciju da policija odvodi grupu od gotovo tisuću migranata na Vučjak. Njihov reporter je sve snimio.

MINISTAR SIGURNOSTI BiH PRIJETI? ‘I po cijenu sukoba zaustavit ćemo vraćanje ilegalnih migranata iz Hrvatske’

Kada su se vraćali s Vučjaka, putem su sreli još dva autobusa što znači da je minimalno stotinu migranata kasnije prevezeno, tek poslije grupe koja je u videu. Procjene kažu da bi se u kampu Vučjak u ovim trenucima trebalo nalaziti od 1500 do 2000 migranata. Takva situacija do sada nije bila slučaj jer je u Vučjaku boravilo najviše od 800 do 1000 migranata.

ZAOKRET U PRIČI O MIGRANTIMA NA HRVATSKOJ GRANICI: ‘Nije bilo nijednog incidenta s hrvatskom policijom. Sve su to izmišljotine’