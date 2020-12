NEUGODNA SITUACIJA U BIH: Komšić i Džaferović odbili sastanak s Lavrovom: ‘Pokazao je nepoštivanje institucije i države’

‘Naše opredjeljenje je da imamo s Ruskom federacijom najbolje odnose, ali očekujemo i da svi oni koji predstavljaju Rusiju poštuju BiH’

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić odbili su se sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom, potvrđeno je danas iz njihovih ureda u Sarajevu. Bošnjački i hrvatski član državnog vrha te Milorad Dodik koji je trenutačno predsjedatelj Predsjedništva BiH trebali su održati zajednički sastanak sa šefom ruske diplomacije koji je od ponedjeljka u službenom posjetu BiH.

Lavrov se odmah po dolasku u Istočnom Sarajevu sastao s Dodikom i drugim dužnosnicima iz Republike Srpske a njih su dvojica nakon tog susreta poslali poruke kojima su osudili napore zapadnih država da potaknu reforme u BiH opisujući ih kao pokušaje revizije Daytona i miješanje u unutarnje stvari BiH. Lavrov se također založio za što brže zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) te je podupro blokade koje dolaze iz RS a cilj im je spriječiti da BiH postane članicom NATO saveza.

‘DAYTONSKI SPORAZUM NIJE NIKADA BIO ZAMIŠLJEN DA TRAJE VJEČNO’: Američki veleposlanik u BiH tvrdi da je došlo vrijeme za promjene

Nepoštivanje BiH

Komšić je rekao da je ova odluka teško donesena te je sa žaljenjem je konstatirao da Lavrov koji predstavlja Rusiju ne poštuje državu BiH i njene institucije. “Svima je jasno da gospodin Lavrov kao ministar vanjskih poslova, ako nije prvi jest među prva tri svjetska diplomata. Čovjek s tolikim iskustvom, tolikom silom koja stoji iza njega je netko čiji su potezi i postupci uvijek do kraja isplanirani, pogotovo u javnom nastupu. Njegov svaki potez šalje poruke. Ono što smo imali priliku gledati otkako je došao u BiH, po njemu nisu osobne poruke već zemlje koju predstavlja. Nedostatak državne zastave na sastanku s Dodikom nije greška protokola. Riječ je o aparatu koji stoji iza njega i savršeno je informiran o svemu.

Doživljamo ovo kao vrstu nipodaštavanja i negiranja institucija zemlja u koju je došao u službeni posjet. Izjava u kojoj pozdravlja rezoluciju NSRS koja govori o vojnoj neutralnosti u slučaju prisutpanja jednoj ili drugoj asocijaciji također govori i o tome da ruski ministar savršeno informiran i iskusan izbjegava činjenicu da takvu vrstu odluke mogu donijeti samo državni organi BiH, odnosno da je BiH donijela odluke koje se tiču njene budućnosti u euroatlantskim integracijama, u odlukama je sudjelovao i Dodik s kojim se sastao”, rekao je Komšić, dodavši da “na ova dva primjera, misli da je, nažalost, Lavrov pokazao nepoštivanje institucija i ustavnog sistema i države BiH.

“Nažalost, jer mi nije drago što je do ovoga došlo. Naše opredjeljenje je da imamo s Ruskom federacijom najbolje odnose, ali očekujemo i da svi oni koji predstavljaju Rusiju poštuju BiH. Da stvar bude gora, sinoć je objavljeno na društvenim mrežama stav glasnogovornice gospodina Lavrova koji u jednu ruku jest jedna vrsta prijetnji. To je nešto na čemu ne možemo graditi svoje odnose s Ruskom federacijom jer ne možemo mi komparirati Rusiju i BiH u smislu moći i snage, ali možemo ljudima koji tvrde da su naši prijatelji pokazati da od njih očekujemo i tražimo da poštuju institucije ove države i odluke koje su donesene u skladu s ustavom, a ne da tretiraju RS kao nezavisnu državu. Iz tog razloga sa žaljenjem, donesena je odluka da ga ne ugostimo”, zaključio je Komšić.

SERGEJ LAVROV STIŽE U HRVATSKU: Ruskog ministra vanjskih poslova primit će i Andrej Plenković i Zoran Milanović

Jača poruka

Džaferović je kazao kako su on i Komšić razmišljali da ipak odu na sastanak s Lavrovom i sve mu to kažu u lice, no na kraju su presudili kako će činjenica da su se s njim odbili sastati ipak predstavljati jaču poruku. “Želimo na ovaj način očuvati dostojanstvo i ponos naše domovine BiH”, kazao je Džaferović. Dodao je kako konkretni postupci i ponašanje Lavrova, ali i ruskog veleposlanika u BiH Petera Ivancova pokazuju da Rusija, unatoč načelnim tvrdnjama, ne poštuje Daytonski sporazum i teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

“Poštovati Daytonski sporazum znači poštovati sve njegove anekse. Prva stvar je država BiH, njen kontinuitet, institucije, zastava i grb, koji su simboli države i to se mora poštovati. Visoki predstavnik je jedan od aneksa Daytonskog sporazuma, potreban je BiH, a njegov odlazak zagovaraju snage koje zagovaraju secesije i etničke podjele”, kazao je Džaferović. On je istaknuo kako unatoč zahtjevima Rusije, koja zapravo podupire stajališta vodstva RS, visoki predstavnik ne može otići iz BiH sve dok se ne promijeni sadašnji ustav a država počne normalno funkcionirati.

Poručio je kako nikakvi pritisci Moskve ne mogu odvratiti BiH od njenih temeljenih vanjskopolitičkih ciljeva odnosno članstva u EU i NATO-u. “Ovo je poruka da ovakvo ponašanje i ovakva politika… ne ide”, zaključio je Džaferović.