NESTALI DAVOR DRAGIČEVIĆ PORUČIO U PISMU: ‘Uskoro s vama, voli vas ćaća i idemo do kraja. Ja sam spreman’

Davor Dragičević poslao je pismo u kojem poručuje da je spreman i uskoro sa svojima

Nakon što je nestao nakon prosvjeda 30. prosinca 2018. godine u Banjoj Luci te javljanja 7. siječnja snimkom u kojoj je potvrdio da je živ, Davor Dragičević poslao je pismo u kojem je poručio da je uskoro sa svojima te da je spreman. Pismo je objavila Davorova bivša supruga Suzana Radanović.

“Dragi moj sine, dušo moja, dragi naš Davide, dušo naša”, počinje Davor pismo.

Ubojice uzele zakon u svoje ruke

“Ubojicama, institucijama, režimu i vlasti te ne dam, nisam dao ni 26. ožujka 2018. godine i ne dam te nikad dušo tatina. Neće nam Lukač, Ilić, Ćulumi, Karani, Vreće, Leptiri, Burle, Biserka, Bajići zatrijeti sjeme i prezime sine moj, ponosu tatin.

Ubojice su uzele zakon, ustav, institucije, MUP, tužilastvo u svoje krvave ruke, krv je svježa i još teče, ubice. Ja Đakca nemam, gotovo je, imam svoju riječ danu njemu na grobu 7. aprila 2018. godine.”

Ne odustaje od borbe

“Istinu znam, treba mi pravda za Davida. Ja ću svakako jednog dana leći kraj njega, da ga grijem i čuvam. Ubojice više nemaju gdje, ni kuda, neće priznati zločin, a ni ja, ni grupa PZD nećemo odstupiti od naše borbe do kraja.

Njihovi montirani procesi me ne zanimaju, jedino što mogu to je da me ubiju kao Davida, ali neću im dati tu priliku ni šansu. Uskoro s vama, voli vas ćaća i idemo do kraja. Ubojice, oprosta i zaborava nema. Ja sam spreman”, poručio je Davor.