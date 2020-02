NESTALA MALOLJETNICA, NJENI RODITELJI SU OČAJNI: ‘Iskočila je kroz prozor i otrčala do nekoliko mladića koji su je čekali’

Roditelji smatraju da se Marija preko Facebook dopisivala s nekim dečkom jer se u njihovom selu nema s kim družiti i pretpostavljaju da je Marija mislila da bi joj zabranili da ode s tim mladićem jer je maloljetna

U srpskom selu Bublica kraj Prokuplja nastala je prava drama nakon što je 14-godišnja Marija Jovanović 8. veljače oko 1 ujutro nestala. Zapravo, bolje rečeno, djevojčica je pobjegla od kuće i to pred očima vlastitih roditelja. Neki srpski mediji pisali su da je djevojčica pronađena živa i zdrava, no iz prokupaljske policije ne potvrđuju da je maloljetnica nađena. Marijina majka, Nataša Paunović, za Telegraf je ispričala kako je to sve izgledalo te je izrazila veliku zabrinutost i brigu za svoju kćer. Policija sada 14-godišnjakinju treba locirati preko mobitela.

“Ponijela je mobitel, ali ga je isključila nakon pola sata. Iskočila je kroz prozor sobe i otrčala preko dvorišta. Čekala su je tri momka, jedan ispred ograde a još dvojica na jednoj livadi iznad naše kuće. Suprug je sve vidio, ali nije prepoznao mladiće koji su došli po Mariju jer je bio mrak. U trenutku bijega Marija je na sebi imala crne tajice, crnu jaknu i roze tenisice. Prije nego je otišla uzela je ključeve našeg automobila kako vozilom ne bi za njom išli vozilom”, ispričala je majka Nataša za Telegraf.

Već je bježala od kuće

Majka kaže da su je ona i suprug zvali, no da je djevojčica odbijala pozive pa kasnije isključila telefon. “Po tragu u snijegu, otišla je u Dubravu, prvo selo do nas”, tvrdi majka. Roditelji smatraju da se Marija preko Facebook dopisivala s nekim dečkom jer se u njihovom selu nema s kim družiti i pretpostavljaju da je Marija mislila da bi joj zabranili da ode s tim mladićem jer je maloljetna.

Roditelji otkrivaju da ovo nije prvi put da je tinejdžerica otišla od kuće jer je s istim dečkom već bježala, a oni su je stalno vraćali kući. Navode da želi s njim živjeti, no roditelji joj to ne dopuštaju zbog toga što je maloljetna.