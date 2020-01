NEOBIČNI PRIZORI NA MOUNT EVERESTU: Led s Himalaje se topi pa je svuda oko planine počela rasti trava

Klimatske promjene su odavno ovdje što znači da se stanje na Mount Everestu kao i duž cijele Himalaje promijenilo

Prvo što većini ljudi padne napamet kada se spomene Mount Everest, najviša planina na svijetu koja je dio lanca Himalaje u Aziji, jesu led i snijeg. No, klimatske promjene su odavno ovdje što znači da se stanje na Mount Everestu kao i duž cijele Himalaje promijenilo. Sada tamo, zbog topljenja ledenjaka, u velikim količinama raste trava, javlja Independent.

Znanstvenici su pomoću satelitskih podataka proučavali širenje subnivalne vegetacije i to u golemom području planine. To su inače biljke koje rastu između treline i snježne linije. Proučavajući slike koje su snimili NASA-ini sateliti Landsat između 1993. i 2018., otkrili su mali, ali značajan porast vegetacije u četiri zagrade visine od 4.150 do 6000 metara nadmorske visine.

KOBNO OTAPANJE LEDENJAKA: Prema NASA-inoj karti mogao bi biti potopljen i jedan hrvatski grad

“Mnogo je istraživanja provedeno na topljenju leda u regiji Himalaje, uključujući i istraživanje koje je pokazalo kako se stopa gubitka leda udvostručila između 2000. i 2016. Važno je pratiti i razumjeti topljenje leda u glavnim planinskim sustavima, ali podnivotni ekosustavi pokrivaju mnogo veće područje od stalnog snijega i leda i o njima znamo vrlo malo i kako umjerevati opskrbu vodom”, rekla je dr. Karen Anderson iz Instituta za okoliš i održivost na Exeterovom kampusu Penryn u Cornwallu.

Dok studija objavljena u časopisu Global Change Biology, nije ispitala uzroke promjena, istraživači ističu da su njihova otkrića u skladu s modelom koji pokazuje pad “područja ograničenih na temperaturu”gdje su temperature preniske za rast biljaka zbog do globalnog zagrijavanja. Dr. Anderson kaže da bi porast podnivotne vegetacije mogao igrati ulogu u vodoopskrbi regije koja hrani 10 najvećih rijeka u Aziji te opskrbljuje 1,4 milijarde ljudi. Ono što je potrebno jesu detaljni terenski radovi da se shvati kako biljke u visokoj zoni uzajamno djeluju s tlom i snijegom.

OTAPANJE LEDENJAKA OTKRILO STRAVIČNU TAJNU NAKON 75 DUGIH GODINA: Prvo je vidio naprtnjače, pa cipele, a onda je ostao nijem