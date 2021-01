NEMIRI NA ULICAMA SAD-A: Prosvjednici se u Portlandu sukobili s policijom, u Seattleu porazbijali prozore na institucijama

Skupina prosvjednika, uglavnom krajnjih ljevičara, nezadovoljni izborom predsjednika Bidena, sukobili su se u srijedu u Portlandu sa policijom nakon što su napravili štetu na federalnoj zgradi Centra za carinu i migracije, prenosi Fox News. Nereda je bilo i u drugim gradovima.

Nemiri su počeli kada su okupljeni zgradu krenuli gađati kamenjem i jajima te razbijati prozore, rekao je narednik policije Portlanda Kevin Allen. “Na zgradi su napravili veću imovinsku štetu. Svatko tko je umiješan u kriminalno ponašanje, uključujući vandalizam i pisanje grafita, može biti uhićen ili priveden”, objavila je policija na službenom Twitteru.

To those gathered near the ICE facility: We have observed property damage to the building. Anyone who is involved in criminal behavior including: vandalism and graffitting is subject to arrest or citation.

— Portland Police (@PortlandPolice) January 21, 2021