NEKOME SMO I MI OBEĆANA ZEMLJA: Iselilo im najmanje 44,5 posto stanovništva, a Hrvatska je najčešće odredište

Njemačka im je tek treće najpopularnije odredište

Najveći broj ljudi koji su iselili iz Bosne i Hercegovine odselilo je i živi u Hrvatskoj, podatci su to koje je u četvrtak predstavila vlada Federacije BiH navodeći da se procjenjuje kako najmanje dva milijuna ljudi podrijetlom iz te zemlje živi izvan njezinih granica.

U izvještaju koji je predstavljen vade Federacije BiH u sklopu Strategije suradnje s iseljeništvom rečeno je da prema podatcima iz 2017. u Hrvatskoj živi 394.146 ljudi iz Bosne i Hercegovine. Druga je Srbija u kojoj po procjenama živi 333.687 ljudi podrijetlom iz BiH, a treća je s 200.510 ljudi Njemačka. Slijede Austrija, SAD, Slovenija Švicarska, Švedska i Kanada.

Između 56,6 i 44,5 posto iseljenika

Po tim podatcima izvan granice Bosne i Hercegovine živi najmanje dva milijuna osoba podrijetlom iz ove zemlje, što je 56,6 posto u odnosu na sada procijenjenih 3,53 milijuna stanovnika.

Svjetska banka, dodaje se u priopćenju vlade Federacije BiH, ima pak nešto blaže procjene te smatra da izvan BiH živi 44,5 posto osoba podrijetlom iz BiH no do razlike je došlo zbog toga što se podatci Svjetske banke odnose samo na prvu generaciju bosanskohercegovačkih emigranata. To Bosnu i Hercegovinu pozicionira na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji.

Fakultetski obrazovani odlaze i rade kao šljakeri

U vladi Federacije BiH naveli su kako je prema navodima EUROSTAT-a za 2017. godinu 20.251 državljanin BiH je prvi put regulirao boravak u zemljama Europske unije.

“Postoji ozbiljan trend odlazaka iz BiH, ne samo visokoškolovanih osoba, već i drugih obrazovnih profila, a visokoobrazovani se zapošljavaju i na poslovima koja ne zahtijevaju visoku stručnu spremu”, navodi se u priopćenju vlade.

U Strategiji koja je usvojena na sjednici institucije Federacije BiH dobile su zadaću jačanja veza s iseljeništvom, njegovo uključivanje u društveni razvoj i sudjelovanje poslovnog iseljeništva u gospodarskom razvoju Federacije BiH.