NEKI STRUČNJACI MISLE DA JE ZATVARANJE GRANICA BESMISLENO: ‘Naprotiv, to će nam nanijeti gospodarsku i društvenu štetu!’

Neki stručnjaci smatraju da zatvaranje granica za strance neće pomoći zaustavljanju širenja koronavirusa nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila Europu novim epicentrom pandemije

Osam država Europske unije zatvorilo je granice za strane državljane zbog pandemije koronavirusa, no neki stručnjaci smatraju da to neće pomoći zaustavljanju širenja bolesti. Granice za sve strane državljane zatvorile su Mađarska, Češka, Cipar, Danska, Mađarska, Litva, Latvija, Poljska i Slovačka.

Austrija i još nekoliko država granice su zatvorile djelomično i uvele dodatne granične kontrole. U ponedjeljak 16. ožujka toj se skupini pridružila Njemačka zatvorivši djelomično granicu s Austrijom, Danskom, Francuskom, Luksemburgom i Švicarskom.

Robni promet između Njemačke i susjeda trebao bi i dalje teći normalno. Izuzeti od zabrane kretanja ljudi su koji zbog odlaska na radno mjesto moraju prelaziti granicu, prenijela je njemačka novinska agencija dpa. Slovenija je zatvorila granicu s Italijom, a djelomično je zatvorena i granica između Italije i Švicarske.

Restrikcije na globalnoj razini

Na globalnoj razini, Sjedinjene Države zabranile su ulazak u zemlju stranim državljanima koji dolaze iz Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Zabrana stupa na snagu u utorak u 4 sata GMT. U subotu je stupila na snagu zabrana ulaska u SAD za putnike iz šengenske zone.

Džibuti, Gana, Haiti, Kenija, Libija, Maroko, Srbija, Tanzanija i Tunis također su ili posve zatvorili granice ili zabranili letove iz Europske unije. Turska je zatvorila granice za putnike iz devet država članica EU-a, a Rusija je zatvorila kopnenu granicu s Poljskom i Norveškom.

Besmislene mjere?

Stroge mjere uvedene su nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila Europu novim epicentrom pandemije. Zatvaranje granica protivno je europskom načelu slobodnog kretanja ljudi, a ne podržavaju ga ni neki stručnjaci.

Švedski epidemiolog Anders Tegnell smatra, primjerice, da su danske mjere “posve besmislene”, prenosi Euobserver. “Ne razumijem kako bi nam to moglo pomoći. Ne postoje istraživanja koja to pokazuju. Naprotiv, to će nam nanijeti gospodarsku štetu”, kazao je.

Njemački ministar zdravlja Jens Spahn rekao je prije nego što je Njemačka djelomično zatvorila granice: “Virus je u Njemačkoj, virus je u Europi. Na tu se misao moramo naviknuti”. “I dalje će se širiti iako zatvorite sve granice. Prije ili kasnije morate ponovno pustiti ljude unutra ili van i tada će se virus ponovno početi širiti”, rekao je.

Društevna i gospodarska šteta

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je kazala da Svjetska zdravstvena organizacija “opće zabrane putovanja ne smatra najučinkovitijom” mjerom. Upozorila je da će zatvaranje granica uzrokovati dodatnu “društvenu i gospodarsku” štetu.

“Jedinstveno tržište mora funkcionirati. Nije dobro kada države članice poduzimaju jednostrane mjere, jer to uvijek izaziva domino efekt, a to onemogućuje da hitno potrebna oprema stigne do pacijenata, do bolnica i medicinskog osoblja”, kazala je.

Švedski ministar unutarnjih poslova And Mikael Damberg jednako je zabrinut. “Sustav transporta mora funkcionirati kada je riječ o hrani i zdravstvenim materijalima… kako si ne bismo međusobno uzrokovali probleme u ovoj krizi”, rekao je.

No izgleda da osam država članica koje su zatvorile granice ne misli tako. “Slobodna kretanja u šengenskoj zoni bila je naša najveća vrijednost, ali sada je postala najveća opasnost”, rekla je litavska ministrica unutarnjih poslova Rita Tamašuniene. Šengenska zona obuhvaća 22 države članice EU-a, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku.

